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屏東古樓部落5年一度人神盟約祭 傳承排灣精神

中央社／ 屏東縣23日電

屏東縣來義鄉古樓部落正舉行5年一度人神盟約祭，象徵排灣族人敬重神靈並與祖靈團聚。吉羅夫敢家族代理傳統領袖羅鳳萍表示，祭典是生活也是信仰，希望後代繼續傳承。

羅鳳萍（Dremedreman Tjiljuvekan）同時也是吉羅夫敢文教協會理事長，今年首次承擔辦理人神盟約祭（maljeveq）重責。

羅鳳萍告訴中央社記者，由於母親年邁無法負擔，這屆祭典由50歲的自己主責，這屆刺球勇士年齡層也由上屆的60至70歲，降至30至40歲間。看似順利傳承給下一代，但在現代生活框架下，還是難免擔心文化流失。

羅鳳萍指出，傳承難處包含參與族人得在正職工作外騰出時間，進行至少半年準備工作；耆老不斷流失，學習傳統迫在眉睫，而祭歌又只能在限定期間吟唱；可能的政府單位介入改變祭典本質；以及約半數信仰基督教、天主教者族人，對參與傳統信仰的猶疑。

羅鳳萍說，人神盟約祭對她來說是生活也是信仰，雖然在傳承上面臨許多困難，但不可能在這一代就放下。她強調祭典不是活動，須循傳統規範舉辦，祭師與祭司等角色也不能省，省去就沒了文化，「也不叫排灣族了」。

即使是談論難處，羅鳳萍仍笑著面對，她開玩笑道，為了祭典放下5天工作、全心投入部落要事，電話也不敢接，但能獲得族人肯定，再辛苦都值得。也希望把祭典妥善紀錄下來，讓後代能繼續傳承。

古樓人神盟約祭目前以迎祖靈祭為名，登記為屏東縣無形文化資產民俗類。吉羅夫敢文教協會專案助理盧姵岑表示，協會11月將提報文化部文化資產局，希望能成功將古樓部落祭典，以迎祖靈祭（maljeveq）與送祖靈祭（pusau）登錄為國家級無形文化資產。

古樓部落人神盟約祭22日展開正祭，以刺球儀式迎祖靈；今天正祭第2天，早上舉行娛靈刺球，下午送走非善終祖靈，晚上在傳統領袖家屋圍舞；24、25日娛靈刺球、民俗比賽；26日祭典重頭戲送善靈、最後一場刺球祭典；27日解除祭典禁忌。

依古樓部落傳統，祭典期間有諸多禁忌，包含遮蔽祭儀期間，族人與進入部落者須在身上與各項器物配戴竹葉或紅果薹（paidat），女性嚴禁進入祭場、觸碰祭竿、祭球、祭架等，相關禁忌可參考古樓部落臉書（Facebook）粉專。

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