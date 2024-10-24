高市分隔島公車站座椅擋路 輪椅族報警求助

高雄市許多公車站設在路中分隔島上，民眾行走空間狹窄，也缺斜坡道，長輩及身障人士很不方便，議員更指，有處分隔島上的公車站，步道中間竟設水泥座椅，完全阻擋輪椅族通行，曾有身障者被困在另一側，最後報警求助；交通局坦承當初設計欠妥，會先拆除座椅，並全面改善。

高市議員鄭孟洳質詢指出，中華路、新光路交叉口分隔島上的公車站，站牌下方的椅子占滿步道，有名乘坐電動輪椅的民眾好不容易穿越馬路登上斜坡道，輪椅卻被椅子阻擋，無法通行，批「設計非常荒唐」。

鄭孟洳也說，曾有輪椅族下公車時，被放在沒有斜坡道的那側，最後只能通報警方協助抬放輪椅。全市有許多公車站，設座椅卻未設斜坡道，輪椅族根本無法順利進入候車，市府在設計上不夠體恤、相當不友善。

交通局長張淑娟解釋，議員反映的站點2016年設置，距今已8年，因分隔島寬度有限，當時未考量到無障礙的需求，目前已先移除掉座椅。她表示，交通局為提升舊有分隔島公車站候車品質，已分期改善位在民族路與明誠路口；民族、裕誠路口及天祥路口等候車環境，另增設寬90公分以上、坡度1/12的斜坡道，加強欄杆、警示設施及照明，並調整候車平台高度，以利輪椅族及年長者使用。