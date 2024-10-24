高捷黃線流標 議員擔心2028難完工

高雄捷運黃線去年底動工，預定2028年完工，距今只剩3年，但多處工程流標，發包不順，無動工跡象，且有廠商公告完工日為2033年；議員憂若提修正計畫，須送中央核定，一卡可能就1年，無法如期完工。捷運工程局說，時間還在管控期程內，有信心2028年通車。

Y字型的高捷黃線起於鳥松，兩路線分抵亞洲新灣區與前鎮區公所。捷運局說，黃線總長22.91公里、設23座車站，11月開始辦里民說明會，進行交維改道、管線遷移及路樹移植等作業。

不過議員黃香菽指出，黃線仍有2個土建包未招標，已發包工程也不見動工；黃線是新建路線而非延伸線，物價上漲下若提修正計畫須送中央核定，一卡就是1年，「從事軌道工程的人都不太相信2028年可完工」。

議員黃彥毓也說，黃線很坎坷，過程多次流標與分標，預算一直拉高，Y6至Y8未簽約、YD01標（Y9至Y15及Y19至Y23）還在細部設計評選階段；工信工程公司負責兩個統包標工程，完工日期是2033年而非2028年。

「若真的做不到要跟市民報告」黃彥毓喊話，捷運局前後任局長口徑一致，再三保證有信心如期完工，未來若分段通車，要告訴大家有無技術困難。

捷運局長吳嘉昌說，黃線2022年核定、2028年通車，計畫期程至2030年，全線機電系統、軌道及3個土建統包標已發包，俗稱兩隻腳的YD01統包標已評選完畢，近日會簽約，約1年半可發包施工。吳嘉昌強調，紅橘線都有如期完工，輕軌原計今年底完工，但提早一年完工，團隊會全力以赴，若分段通車也不會有困難。

另地方爭取黃線延伸前鎮漁港，盼打造台灣版豐洲市場，但三評估方案未達效益。吳嘉昌說，地下延伸線須拆遷45戶民宅，平面輕軌與高架輕軌要走新生路，穿越漁港聯外道路，也會涉及5戶民宅拆遷。