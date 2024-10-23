德國波茨坦室內合唱團訪澎湖 天籟傳遞台德深厚友誼

德國柏林波茨坦室內合唱團近日抵澎湖，今天更在澎湖縣政府以天籟般歌聲，傳遞台德間深厚友誼，以及文化交流。

德國柏林波茨坦室內合唱團是在駐德特任大使謝志偉等人協助下，由旅德指揮家黃稚尹（Chih-YinHuang-Niemand）、指揮教授克里斯蒂安．康米肖（Kristian Commichau）、合唱團團長羅伯特．迪特里希（Robert Dietrich）及德國國會律師艾瑞克．尼爾斯．沃伊特（Dr. Erik Nils Voigt）率領抵澎進行合唱團交流，以美妙歌聲傳遞台德間深厚友誼。

澎湖縣長陳光復今天率縣府一級主管與合唱團交流，用圖冊向合唱團隊介紹澎湖自然美景與人文風貌，並親自為團員們簽名，留下美好澎湖記憶，合唱團並在縣府以德國民謠與中文歌曲進行交流，近距離聆聽合唱團天籟般美聲。

陳光復表示，感謝黃稚尹老師長期帶領合唱團在世界各地巡迴演出，並積極參與公益活動，展現藝術與社會責任結合；此次在謝志偉支持及台灣基督長老教會牧師廖述哲協助下，縣府很榮幸能與合唱團進行流，促進兩地文化交流。

陳光復強調，台灣是一個非常優質國家，儘管國土面積不大，但人民高水平受各國熱情歡迎，護照免簽超過100個國家；且不論國家的治安、法律、人權保障、醫療服務等也都位居前列，尤其在科技與晶片研發領域，台灣更在全球佔有重要地位。

克里斯蒂安．康米肖表示，非常榮幸能造訪澎湖，並感謝縣府團隊接待及謝志偉與德國歌德學院的支持，讓合唱團有機會來到台灣演出，並藉此增進兩國在各領域深度交流；他也提到，儘管台灣目前在國際上面臨來自鄰國不友善對待，但德國人民始終與台灣站在一起，支持台灣人民在自由環境中持續發展。