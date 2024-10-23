大阪日華友好交流協會拜會屏縣府 周春米：情誼深化

日本大阪府日華友好交流協會會長鈴木和夫今天拜會屏東縣府，雙方交流觀光、農業、教育等議題，縣長周春米表示，明年大阪萬國博覽會將組屏東隊參加，持續深化台日情誼。

周春米會中表示，鈴木和夫時任議員期間，擔任大阪府議會日華親善議員聯盟副會長，長期推動台日交流不遺餘力，由於自己父親曾擔任屏東縣議員，訪團與父親同是前議員的身分多了份親切感。

周春米提及，縣府團隊在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時曾募集醫療物資協助大阪市，搭起雙方友誼橋梁，疫後仍持續密切交流，去年看海美術館藝術策展活動，邀請藝術家矢延憲司來台，展出在大阪中之島美術館中被譽為大阪三寶之一的船貓，矢延憲司還帶來3件全新船仔貓作品，逾萬顆船貓扭蛋也全數銷售完畢，受到熱烈迴響。

周春米表示，大阪與東京都是日本非常重要城市，今年7月團隊攜手縣內觀光協會，在大阪舉辦屏東觀光推介會；9月底組成「文創屏東隊」二度前進日本參加大阪禮品展；而明年4月起大阪將再次舉辦萬國博覽會，將有161個國家、區域與9個國際組織參加，將組屏東隊參加，除觀摩學習外，也藉此行銷屏東並拓展國際外交，更期盼能將屏東農漁水產、芒果等好物行銷到大阪。

鈴木和夫說，感謝台灣各界在日本能登地震時即時協助，捐款金額高達日幣25億（約新台幣5億2000萬元），給予災區重建力量，透過台日兩地互相幫忙，提升台日友好情誼，希望以後交流更為頻繁。