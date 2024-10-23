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金門傳「小三通X光機罷工 通關大塞車」 岸巡：烏龍爆料

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
有媒體報導「小三通出境的X光機罷工，造成通關大塞車」，對此金馬澎分署特別提供監視器的截圖澄清，現在旅客行李只有抽檢，直接省掉行李搬上搬下，根本不可能塞車。記者蔡家蓁／翻攝
有媒體報導「小三通出境的X光機罷工，造成通關大塞車」，對此金馬澎分署特別提供監視器的截圖澄清，現在旅客行李只有抽檢，直接省掉行李搬上搬下，根本不可能塞車。記者蔡家蓁／翻攝

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，今天有媒體報導「小三通出境的X光機罷工，造成通關大塞車」，對此金馬澎分署提供照片與監視器的截圖澄清，因X光機已逾使用年限，正在換裝中，目前每航次只抽檢個人行李約20件，並無旅客動線堵塞情況，反而因動線太快，還一度造成自動通關系統前大排長龍。

金馬澎分署金門岸巡隊表示，因水頭碼頭旅客服務中心小三通航線出境行李檢查儀已超過使用年限，該分署在本月11 日委由廠商辦理設備換裝作業，但該儀器「可發生游離輻射設備登記證明」尚未核撥，才暫由安檢人員採手持式X光機及人工抽檢方式進行檢查。

沒想到今天就有媒體「烏龍」報導，因為X光機罷工，造成通關大塞車，對此，金門岸巡隊說明，目前每航次抽檢個人行李約20件，通關期間尚無發生旅客動線堵塞情形，且各航班都準時開航，並沒有媒體所言的「通關打結塞車」。

李姓民眾就表示，這兩天沒有X光機，根本動線整個超順的，因為以往行李推車，大家還要排隊等著行李陸續上X光機，檢驗通過後，再排隊領取，現在只有抽檢，直接省掉行李搬上搬下，根本不可能塞車，感覺根本是烏龍爆料。

據了解，針對出境隨身行李檢查作業，第九岸巡隊除維持旅客安全檢查3人、手持式X光機檢查旅客隨身行李1人，並增派偵搜犬區隊2人1犬及安檢所2員，彌補設備驗收期間，彈性調整勤務，降低治安破口。現已催促廠商加速設備驗收作業，預計月底完成，即可恢復正常檢查程序。

有媒體報導「小三通出境的X光機罷工，造成通關大塞車」，金馬澎分署今提供監視器的截圖澄清，現在旅客行李只有抽檢，直接省掉行李搬上搬下，整個動線超順的，不知爆料從何而來。記者蔡家蓁／翻攝
有媒體報導「小三通出境的X光機罷工，造成通關大塞車」，金馬澎分署今提供監視器的截圖澄清，現在旅客行李只有抽檢，直接省掉行李搬上搬下，整個動線超順的，不知爆料從何而來。記者蔡家蓁／翻攝

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