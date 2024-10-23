擔心不安全 議員爆料高雄某市立醫院地下室禁停電動車

電動汽機車及公共巴士火警層出不窮，高雄議員鄭光峰今在議會揭露，高雄市已有市立醫院開第一槍，地下停車場禁止電動車停放，擔憂其他大樓比照辦理。消防局表示，已清查本市大樓或百貨公司，設充電樁者皆已列管。

高市議會今下午警消衛環部門質詢，議員鄭光峰指出，據他了解，慈濟醫院是第一個規定地下停車場不能停電動車的醫院，高雄也有市立醫院跟進，高雄開第一槍。

鄭光峰表示，地下停車場禁停電動車，代表社會對電動車停在地下室的焦慮，開第一槍的醫院是公家單位，照理說不該對電動車有歧視。

鄭光峰也說，全世界電動車日益普遍，很多人擔心衍生爆炸著火問題，高雄市立聯合醫院只是冰山一角，若未來各大樓比照辦理，問題很大，應以消防局為中心，通盤檢討與思考這個問題。

消防局長王志平回應，電動車火警不容易搶救，所以會造成大家疑慮，特別是地下室，目前地下室設充電樁非消防法規規範，不過消防局做足準備，已清查本市大樓、百貨公司及醫院，設充電樁的建物都有列管。