快訊

義大利最嚴格代孕禁令：海外代孕入罪最高關2年、罰100萬歐元

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

聽新聞
0:00 / 0:00

國發會Talent Taiwan南部辦公室啟用 國際人才深耕南部

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)啟用典禮，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點。記者宋原彰／攝影
國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)啟用典禮，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點。記者宋原彰／攝影

國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)啟用典禮，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點，提供在南部近7千位外國人才和其眷屬等一站式服務，尤其高雄半導體S廊道、亞洲新灣區成型，Talent Taiwan就近服務高屏澎地區企業，減少企業、求職者舟車勞頓，創造多贏。

由國發會詹方冠副主委及行政院南部聯合服務中心許乃文執行長共同揭幕，並有林岱樺立法委員、AIT高雄分處張子霖處長（Neil Gibson）高雄市政府陳盈秀副秘書長、屏東縣政府王榮愷參議、澎湖縣政府陳晶卉參議見證，未來將提供在南臺灣的7千餘位外國專業人才，以及其眷屬等一站式服務，協助國際人才於南臺灣深耕發展。

南部聯合服務中心執行長許乃文表示，行政院南部辦公室有16個部會和7 個合署單位，每日有3千人次來此，外交部、移民署和勞動部有行動服務專案，做跨部會合作，希望能協助港人、僑外生來台工作，尤其高雄高科技S廊帶已成形，各產業對國外人才積極招攬，Talent Taiwan能讓企業更清楚國外人才資源。

美國在台協會高雄分處處長張子霖說，南台灣是「好所在」，美國與台灣聯繫、投資互動活躍，台灣已成為美國第8大貿易夥伴，相信Talent Taiwan能吸引更多國際人才來台灣；國發會副主委詹方冠表示，台灣引進國外人才需照顧方方面面，金融、住屋、眷屬照顧、小孩養育，甚至毛孩子照料需求都要顧及，國發會將研提外國專業人才延攬及僱用法修正草案，現今數位遊牧、遠距辦公風潮興盛，南部企業同樣求才若渴，Talent Taiwan將全面向國際攬才。

高雄市政府副秘書長陳盈秀表示，高雄市不斷推動產業升級，不但有國際機場、港口，路面交通更是「四箭齊發」路網發達，雄厚潛力讓國發會高雄機會，爭取國際人才。立委林岱樺說，台積年2年後將完成進駐高雄，地方很需要對雙語、教學、科技人才，Talent Taiwan會到大學端積極留才攬才 ，努力促成任何外國人在台灣就業。

Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心服務對象涵括一般外國專業人才約5.5萬人、創業家、以及依親親屬，透過一條龍專人專責方式提供全方位服務，如住房、銀行、子女教育、稅務、勞健保及寵物檢疫等，服務中心每月服務人次逾2500人次，未來南部辦公室將設在行政院南部辦公室8樓。

國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)啟用典禮，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點。記者宋原彰／攝影
國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)啟用典禮，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點。記者宋原彰／攝影
國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)啟用典禮，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點。記者宋原彰／攝影
國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)啟用典禮，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點。記者宋原彰／攝影

美國在台協會 行政院 辦公室

延伸閱讀

台劇拍太多卻缺乏平台 李遠：國發會第二個100億的目標

中部設AI園區可行嗎？國發會屬意中興新村宿舍群 中市提5處爭取

智慧醫療基金達百億元 國發會助攻生技成兆元產業

人口拉警報！少子、老化更嚴重 2037年工作人口中高齡破五成

相關新聞

金門傳「小三通X光機罷工 通關大塞車」 岸巡：烏龍爆料

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，今天有媒體報導「小三通出境的X光機罷工，造成通關大塞車」，對此金馬澎分...

擔心不安全 議員爆料高雄某市立醫院地下室禁停電動車

電動汽機車及公共巴士火警層出不窮，高雄議員鄭光峰今在議會揭露，高雄市已有市立醫院開第一槍，地下停車場禁止電動車停放，擔憂...

國發會Talent Taiwan南部辦公室啟用 國際人才深耕南部

國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern ...

科普列車抵屏東 周春米：藉遊戲讓學童愛上科學

2024台灣科普環島列車今天抵達屏東火車站，屏東縣長周春米帶領學童一起體驗13個科普主題攤位，期勉能從遊戲中理解科學原理...

高捷延伸線規劃3節車廂月台 捷運局：未放棄高運量

高雄岡山路竹、小港林園延伸線規劃僅3節車廂月台，被質疑是否放棄高運量目標；捷運局長吳嘉昌今天表示，並無放棄高運量，未來將...

台電金門塔山電廠號召200多人攜手淨灘 清出430公斤垃圾

為維護金門海域環境整潔，台灣電力公司金門塔山發電廠今天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，邀請金城鎮公所、電廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。