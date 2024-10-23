國發會Talent Taiwan南部辦公室啟用 國際人才深耕南部

國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern Office)啟用典禮，未來Talent Taiwan將在行政院南部聯合行政中心8樓設點，提供在南部近7千位外國人才和其眷屬等一站式服務，尤其高雄半導體S廊道、亞洲新灣區成型，Talent Taiwan就近服務高屏澎地區企業，減少企業、求職者舟車勞頓，創造多贏。

由國發會詹方冠副主委及行政院南部聯合服務中心許乃文執行長共同揭幕，並有林岱樺立法委員、AIT高雄分處張子霖處長（Neil Gibson）高雄市政府陳盈秀副秘書長、屏東縣政府王榮愷參議、澎湖縣政府陳晶卉參議見證，未來將提供在南臺灣的7千餘位外國專業人才，以及其眷屬等一站式服務，協助國際人才於南臺灣深耕發展。

南部聯合服務中心執行長許乃文表示，行政院南部辦公室有16個部會和7 個合署單位，每日有3千人次來此，外交部、移民署和勞動部有行動服務專案，做跨部會合作，希望能協助港人、僑外生來台工作，尤其高雄高科技S廊帶已成形，各產業對國外人才積極招攬，Talent Taiwan能讓企業更清楚國外人才資源。

美國在台協會高雄分處處長張子霖說，南台灣是「好所在」，美國與台灣聯繫、投資互動活躍，台灣已成為美國第8大貿易夥伴，相信Talent Taiwan能吸引更多國際人才來台灣；國發會副主委詹方冠表示，台灣引進國外人才需照顧方方面面，金融、住屋、眷屬照顧、小孩養育，甚至毛孩子照料需求都要顧及，國發會將研提外國專業人才延攬及僱用法修正草案，現今數位遊牧、遠距辦公風潮興盛，南部企業同樣求才若渴，Talent Taiwan將全面向國際攬才。

高雄市政府副秘書長陳盈秀表示，高雄市不斷推動產業升級，不但有國際機場、港口，路面交通更是「四箭齊發」路網發達，雄厚潛力讓國發會高雄機會，爭取國際人才。立委林岱樺說，台積年2年後將完成進駐高雄，地方很需要對雙語、教學、科技人才，Talent Taiwan會到大學端積極留才攬才 ，努力促成任何外國人在台灣就業。