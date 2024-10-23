科普列車抵屏東 周春米：藉遊戲讓學童愛上科學

2024台灣科普環島列車今天抵達屏東火車站，屏東縣長周春米帶領學童一起體驗13個科普主題攤位，期勉能從遊戲中理解科學原理，進而產生興趣。

由國家科學及技術委員會與國立成功大學所舉辦的「2024台灣科普環島列車」，21日自台北火車站出發，沿著西部幹線南下，行經17縣市，展開6天科普環島之旅。今天抵達屏東火車站。

周春米會中表示，科學闖關學習活動，集結縣內多所科技大學與屏科實中，共同擺設13個具有創意與設計性的科普攤位，藉由近距離列車的科普教育，讓屏東孩子從小就能接觸科學，讓孩子透過遊戲更加喜歡科學。

周春米指出，近年來縣府推廣科普教育，目前縣內已成立屏東縣科學教育資源中心以及明正、潮州、南州與車城等4所自造教育及科技中心，提供學生科學體驗空間。此外，透過主題展示、科學探索、科普營隊、教師研習、種子師資等培訓，不僅激發孩子對於科學的學習熱忱，也創造師生更多學習科學的機會。

教育處表示，科普環島列車在屏東站開往林邊站的列車上，鼓勵各縣市高中規劃科普車廂接力活動，讓高中生們上車擔任科普實驗講解關主外，也透過探究學習模式，讓師生進行交流活動，在情境中透過5感觀察發現問題、動手操作解決問題。

教育處說，此次屏東火車站展攤活動計13攤，主題包括生活科學誰來電、珊瑚的骨氣、珊瑚白化回的去嗎、基本電路、飛向夢想的永續基地、螢光大挑戰、大地遮仔、翻轉地質立體拼圖、水奧運仰泳、很酷的無線電、虻虻懂懂x智慧空品微型感測器、what's yourname及海龜拼拼拼等，期待從日常生活到在地環境保育有趣活動內容，吸引孩子們透過闖關喜愛科學。