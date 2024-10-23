高市1050人參加全民運 陳其邁授旗加碼獎金

113年全民運動會26日將在屏東縣登場，高雄市派出1050人競逐32項運動，高雄市長陳其邁今天為代表隊授旗並致贈加菜金，現場也加碼提高獎金，喊話選手「不要替高雄省錢」。

全民運10月26日至31日在屏東縣舉行，高雄市運動發展局今天舉辦授旗典禮，陳其邁授旗前加碼宣布將提高選手獎金，包括第1類競賽金牌獎金提高至18萬元、第2類競賽金、銀、銅牌分別提高至10萬、5萬及3萬。

陳其邁笑著說：「大家不要幫市府省錢，盡力超越自我、再創佳績，為自己和高雄爭光。」

陳其邁表示，本屆全民運動會高市代表隊培訓費提高至200萬元，在選手參賽照顧上也比照全國運動會代表隊培訓，請高雄醫學大學運動防護團隊隨隊服務。此外，選手賽事期間膳食費補助，自每天210元提升為300元、每人每日住宿費用補貼800元。

高雄市議長康裕成與部分民代皆一併出席授旗儀式，為選手加油打氣，康裕成也偕在場民代一起向陳其邁喊話加碼獎金，現場一片歡呼，氣氛熱絡。

運動發展局表示，截至10月23日高市已奪得6金3銀，包括滑輪溜冰曲棍球奪3金，分別為男子長桿、男子短桿及女子長桿；以及太極拳奪3金、3銀。此次參加項目中，健力、滑輪溜冰、水上救生、太極拳及柔術預計是高市金庫；躲避球、健美、沙灘手球及飛盤等項目也是奪牌熱門項目。