高捷延伸線規劃3節車廂月台 捷運局：未放棄高運量

高雄岡山路竹、小港林園延伸線規劃僅3節車廂月台，被質疑是否放棄高運量目標；捷運局長吳嘉昌今天表示，並無放棄高運量，未來將加購列車，若運量增加可加密班次及調度列車因應。

民進黨高雄市議員簡煥宗今天在高雄市議會質詢表示，高雄捷運營運中的紅、橘線，當初規劃6節車廂站體設計，後來改3節車廂營運，但隨著高雄觀光發展有成，捷運運量也持續上升，應思考增掛車廂可能性。

簡煥宗並指出，岡山路竹及小港林園延伸線、黃線等規劃僅3節車廂月台，而非6節車廂高運量設計，令人質疑是否已放棄高運量目標，「是過去期望太高嗎？」

吳嘉昌答詢表示，高雄捷運紅、橘線的機電系統規劃是採高運量，目前因為運量關係只掛3節車廂，但月台是6節車設計；小港林園線等延伸線，預估通車人數，應用3節車廂就可以，未來配合重大活動，可用加密班距疏運等方式因應。

吳嘉昌說，月台設計有成本考量，但並沒有放棄高運量目標，若未來運量增加，除了可用加密班距方式，北段和南段都有機廠可儲車，未來北、南段也會各加購10輛及6輛列車，可根據營運需要調度車輛使用。