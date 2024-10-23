高捷延伸線規劃3節車廂月台 捷運局：未放棄高運量
高雄岡山路竹、小港林園延伸線規劃僅3節車廂月台，被質疑是否放棄高運量目標；捷運局長吳嘉昌今天表示，並無放棄高運量，未來將加購列車，若運量增加可加密班次及調度列車因應。
民進黨高雄市議員簡煥宗今天在高雄市議會質詢表示，高雄捷運營運中的紅、橘線，當初規劃6節車廂站體設計，後來改3節車廂營運，但隨著高雄觀光發展有成，捷運運量也持續上升，應思考增掛車廂可能性。
簡煥宗並指出，岡山路竹及小港林園延伸線、黃線等規劃僅3節車廂月台，而非6節車廂高運量設計，令人質疑是否已放棄高運量目標，「是過去期望太高嗎？」
吳嘉昌答詢表示，高雄捷運紅、橘線的機電系統規劃是採高運量，目前因為運量關係只掛3節車廂，但月台是6節車設計；小港林園線等延伸線，預估通車人數，應用3節車廂就可以，未來配合重大活動，可用加密班距疏運等方式因應。
吳嘉昌說，月台設計有成本考量，但並沒有放棄高運量目標，若未來運量增加，除了可用加密班距方式，北段和南段都有機廠可儲車，未來北、南段也會各加購10輛及6輛列車，可根據營運需要調度車輛使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言