台電金門塔山電廠號召200多人攜手淨灘 清出430公斤垃圾

為維護金門海域環境整潔，台灣電力公司金門塔山發電廠今天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，邀請金城鎮公所、電廠周邊社區以及相關機關團體共襄盛舉，共同動手清理海岸沿線垃圾，經過一上午共撿拾了80公斤保麗龍，回收物品150公斤及竹木類垃圾200公斤，不少民眾都說，海漂垃圾感覺撿不完，真的很無奈。

金門塔山發電廠今天舉辦「淨灘活動」，由台電公司塔山發電廠廠長李枝榮主持，包括金城鎮長李誠智、金門縣環保局科長李欣、水頭社區理事長黃福勇、後豐港社區發展協會監事洪建銘及塔山電廠員工約200人共同參與，電廠環化課也在現場設置環保教育宣導攤位，共同參與此次淨灘活動。

經過一個上午的淨灘，電廠人員、金城鎮公所及相關單位通力合作，一共撿拾了80公斤保麗龍，其他回收總量150公斤及垃圾總量200公斤，藉由此次淨灘行動讓參與同仁與鄉親思考如何從自身生活減少垃圾，降低對大自然的破壞，同時適當的減塑行動是迫切且必要的。