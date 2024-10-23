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高市11/9「乘風而騎」單車遊程 邀民眾帶毛孩參加

中央社／ 高雄23日電

高雄市觀光局今年第2場「乘風而騎」活動，將於11月9日在林園海洋濕地公園舉行，現場除了有海洋美食市集及音樂表演，還有萌寵共騎、毛小孩萌寵秀等活動，目前開放報名中。

觀光局長高閔琳表示，旅遊模式很多元，騎乘單車是深入在地最輕鬆、環保且方便的方式。高雄「乘風而騎」單車遊程結合導覽解說、在地伴手禮及美食補給品規劃，並以親子、音樂會等不同活動主題，深獲遊客好評。

繼岡山首場以親子同樂為主題後，11月9日林園場將以「萌寵共騎」做規劃，邀請家中有毛小孩的民眾一起到林園海岸遊玩；完騎的人還能持此次的市集券逛餐車吃美食、在草地上野餐聆聽歌手演唱，悠閒度過週末時光。

此外，今年的林園單車遊規劃2條路線，一是經典的漁村路線，將騎經中芸漁港、沿著汕尾海堤欣賞美麗海景，再到高屏溪沿岸的紅樹林生態園區認識水岸生態；路線二則是古厝路線，前往港埔江夏黃氏古厝及安記棧探索林園的老屋故事。

觀光局今天新聞稿指出，今年第2場「乘風而騎」活動於11月9日下午2時到晚上7時在林園海洋濕地公園登場，前30名攜帶毛孩報名者可獲專屬福袋好禮，活動開放報名中（https://reurl.cc/oyb8Xv），額滿為止。

觀光局表示，「高雄乘風而騎」今年將辦理3場單車主題活動，除已辦理完畢的岡山場「童樂派對」，11月9日的林園場「萌寵共騎」；最終場將於12月15日在左營區舉辦結合耶誕節的「變裝派對單車遊」。

單車 濕地公園 觀光局

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