賴清德10/25將再赴金門 主持古寧頭戰役75周年追思

繼8月23日蒞金主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮，總統賴清德確定將於本周五親赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動，並與古寧頭戰役參戰老兵、遺族代表們餐敘，由於這是賴總統自今年520上任後第二度前往金門，當天發表什麼談話內容，相信又會引起兩岸各界的高度關注。

據了解，賴清德將於本月25日一早搭乘總統專機抵達金門，預計將參與「古寧頭戰役勝利75周年」的祭拜追思儀式，並赴金門醫院視察醫療在地化成果，並與古寧頭戰役參戰老兵、遺族代表們餐敘，預計中午就會結束所有行程返台。

據悉，賴清德在8月23日才造訪金門，原本外界以為時隔僅2個月，在10月25日舉行的「古寧頭戰役勝利75周年」他應該不會再來，沒想到相關單位請示後，得到的答案竟然是他要「再來」，相關軍警國安單位都嚴陣以待，為相關行程維安進行沙盤推演，原本有人建議赴古寧頭萬聖祠祭拜，但因為出入在維安管控有疑慮，最終排除。