快訊

義大利最嚴格代孕禁令：海外代孕入罪最高關2年、罰100萬歐元

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德10/25將再赴金門 主持古寧頭戰役75周年追思

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
總統賴清德在8月23日赴金門主持「823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮」，今天確定將於本周五再度赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動。（聯合報資料相片）
總統賴清德在8月23日赴金門主持「823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮」，今天確定將於本周五再度赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動。（聯合報資料相片）

繼8月23日蒞金主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮，總統賴清德確定將於本周五親赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動，並與古寧頭戰役參戰老兵、遺族代表們餐敘，由於這是賴總統自今年520上任後第二度前往金門，當天發表什麼談話內容，相信又會引起兩岸各界的高度關注。

據了解，賴清德將於本月25日一早搭乘總統專機抵達金門，預計將參與「古寧頭戰役勝利75周年」的祭拜追思儀式，並赴金門醫院視察醫療在地化成果，並與古寧頭戰役參戰老兵、遺族代表們餐敘，預計中午就會結束所有行程返台。

據悉，賴清德在8月23日才造訪金門，原本外界以為時隔僅2個月，在10月25日舉行的「古寧頭戰役勝利75周年」他應該不會再來，沒想到相關單位請示後，得到的答案竟然是他要「再來」，相關軍警國安單位都嚴陣以待，為相關行程維安進行沙盤推演，原本有人建議赴古寧頭萬聖祠祭拜，但因為出入在維安管控有疑慮，最終排除。

地方人士表示，賴清德的一言一行向來都受到兩岸各界關注，像他在823致詞時發表的「決心」、「團結」及「和平發展」3點主張談話，被大陸國台辦解釋為「渲染中國威脅」，也引起大陸的不滿，引發不小風波。

總統賴清德在今年8月赴金門主持823戰役66周年的追思暨紀念活動，時隔2個月，確定將於本周五赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動。圖／金防部提供
總統賴清德在今年8月赴金門主持823戰役66周年的追思暨紀念活動，時隔2個月，確定將於本周五赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動。圖／金防部提供

古寧頭戰役 賴清德 金門

延伸閱讀

賴清德允研議中山國小改名渭水 吳宗憲：比改教育環境重要？

「台南要大膽作夢」爭取運動部落腳 黃偉哲：全力爭取

總預算僵局卓榮泰暗嗆「可倒閣」 學者指背後有盤算

57%民眾挺賴「祖國論」 卓榮泰：反對的人理由倒是奇怪

相關新聞

金門傳「小三通X光機罷工 通關大塞車」 岸巡：烏龍爆料

金廈小三通從去年1月7日復航後，搭乘人數屢創新高，今天有媒體報導「小三通出境的X光機罷工，造成通關大塞車」，對此金馬澎分...

擔心不安全 議員爆料高雄某市立醫院地下室禁停電動車

電動汽機車及公共巴士火警層出不窮，高雄議員鄭光峰今在議會揭露，高雄市已有市立醫院開第一槍，地下停車場禁止電動車停放，擔憂...

國發會Talent Taiwan南部辦公室啟用 國際人才深耕南部

國發會今舉辦國際人才服務及延攬中心南部辦公室(International Talent Taiwan Southern ...

科普列車抵屏東 周春米：藉遊戲讓學童愛上科學

2024台灣科普環島列車今天抵達屏東火車站，屏東縣長周春米帶領學童一起體驗13個科普主題攤位，期勉能從遊戲中理解科學原理...

高捷延伸線規劃3節車廂月台 捷運局：未放棄高運量

高雄岡山路竹、小港林園延伸線規劃僅3節車廂月台，被質疑是否放棄高運量目標；捷運局長吳嘉昌今天表示，並無放棄高運量，未來將...

台電金門塔山電廠號召200多人攜手淨灘 清出430公斤垃圾

為維護金門海域環境整潔，台灣電力公司金門塔山發電廠今天在金城鎮將軍泉及塔山電廠附近海灘舉辦淨灘活動，邀請金城鎮公所、電廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。