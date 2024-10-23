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高捷紫線部分區段高架化 議員盼改地下化減少影響

中央社／ 高雄23日電

高雄捷運紫線規劃中，在穿越半屏山後預計採高架型式，有議員盼能改地下型式，高雄市捷運局長吳嘉昌說，規劃主要是考量工程及經費等因素，目前已送到交通部審查，未來再看計畫如何進行。

高雄市議會近日進行交通部門業務質詢，民進黨高雄市議員黃文益、國民黨高雄市議員陳玫娟等人關注捷運紫線規劃議題。

黃文益表示，目前規劃高捷紫線在穿越半屏山後採高架型式，但半屏山周邊已有捷運紅線高架存在，未來將出現在半屏山周邊有2個高架，除了對天際線造成極大影響，也壓縮未來市府進行翠華路拓寬工程的彈性，對市民生活影響很大。

黃文益說，地下型式興建捷運價格雖高昂，卻留有未來城市道路拓寬的可能性，且兼具防空避難所的功能。若高雄捷運紫線採分段興建，建議在P07至P15區段改採地下型式。

吳嘉昌答詢表示，捷運局在規劃捷運採高架、地下興建時，會將經濟、人口等因素納入考量，以捷運紫線來說，捷運局主要在思考工程與經費2大因素。

吳嘉昌坦言，高架與地下的建設經費「差1倍」，這也影響到政策決定。捷運局會針對議員建議再討論，目前高捷紫線已送到交通部，未來再看計畫如何進行。

陳玫娟則關切高捷紫線進度及路線定案預計期程。吳嘉昌表示，可行性報告9月已呈報交通部審議，接著進行綜合規劃及環評，按以往經驗約3至4年完成，但會加快處理。陳玫娟要求捷運局應以「專案」儘速進行，縮短期程。

議員 高雄市 高雄捷運

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