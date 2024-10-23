六堆秋收祭11/2登場 5週系列活動沉浸客家文化體驗

邁入第9年的六堆秋收祭在11月2日登場，為期5週系列活動，有運用六堆地區當季物產所匯聚的千人食福宴，也有讓民眾體驗客家文化的客家米食與六堆露營趣等。

六堆客庄年度重要慶典活動「2024六堆秋收祭」，將於11月2日至12月1日在六堆客家文化園區登場，客家委員會客家文化發展中心今天舉行宣傳記者會，預告今年秋收祭系列活動。

客發中心主任何金樑會中表示，六堆秋收祭自2016年起辦理，迄今已邁入第9年，並自2019年起持續獲選交通部觀光署台灣觀光雙年曆活動，2023年榮獲觀光亮點「十大文化活動體驗獎」肯定；六堆秋收祭以「六堆生態博物館」理念，與高屏縣市政府、六堆12鄉區攜手，以探究六堆、展示六堆、行讀六堆及珍寶六堆共4大面向來規劃。

何金樑說，今年以「客庄四海大平安」為主題，規劃為期5週系列主題活動，期盼將六堆客家庄慶收成、對天地感恩與崇敬，以及將客家「完福」祭儀與「食福」分享的生活價值轉化重現，讓民眾透過活動參與體驗與走讀，認識六堆也感受客庄美好人情與在地秋收喜悅。

客發中心表示，活動內容包含結合六堆客家特有傳統民俗千人疊盤花拜伯公開幕式、請伯公暨謝天還福祭儀、跌筊拿發財金，並邀請各鄉區社團共同發揮創意及展現各區特色的庄頭主題日，還有結合客家傳統料理技藝，運用六堆地區當季物產所匯聚的千人食福宴。

另外，讓民眾體驗六堆從日到夜生活與美景的六堆秋收客庄路跑、闖關野餐趣、客家米食體驗、六堆露營趣、共下來識客家八音等系列活動；還有六堆客家特色小吃、遊園小火車、六堆故事屋及秋收市集等。

客發中心提及，活動期間在六堆地區還有很多活動，包括先鋒堆聚落展、萬巒夥房藝術節、客家大地餐桌等；明年1月起則有高雄美濃區公所及杉林區公所推出的花海活動、內埔鄉公所辦理的「過年來內埔尞藝文年街」等。