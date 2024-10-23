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屏東市社區大樓三不五時天降排泄物 居民無奈怕被砸到
屏東市民興路林業自然保育署屏東分署對面社區大樓，附近居民投訴，三不五時「天降排泄物」用塑膠袋包著，臭味四溢，馬路髒兮兮，居民人心惶惶，很怕被砸到，也有機車閃避地上排泄物，也憂心萬一引發車禍怎麼辦。屏縣環保局將調查，亂丟垃圾涉廢棄物清理法。
該棟社區大樓樓下多辦公空間，在附近上班的林先生無奈說，「這個情況很久了」，幾乎都是掉在固定位置，本周一他下班約晚間8點多剛走出辦公室大門時，就被水潑到，當下只想趕快洗頭，真的很誇張，這陣子颱風過後幾乎每天都有丟一包排泄物，「很像不定時炸彈」。
也有在地方社群討論，「每日一包民興路路障」，這條路上也有民眾會散步運動，萬一真的砸到人，後果不堪設想，「到處都是雷」。林先生觀察，丟的時間應該都是半夜，以往大約是一個月1到2次，從10月颱風過後，幾乎每天都丟。
住在附近陳小姐也無奈說，真的困擾很久了，至少有五年以上了，因為丟的位置不是大樓主要出入口，對社區大樓住戶可能無感，但對附近居民，真的很困擾，且有些機車騎士知道那是排泄物，會閃躲，小朋友放學回家也會逆向閃這些地上丟包的排泄物，真的很危險。
屏東縣環保局表示，約2、3年前有接獲民眾反映也有調查但未果，近期民眾又再度反映，環保局將展開調查，亂丟垃圾違反廢棄物清理法，可依法開罰。
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