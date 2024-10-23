馬祖海巡新廳舍動土 管碧玲：為海巡執法提供強大後勤

海委會海巡署金馬澎分署今天舉行馬祖海巡隊新建廳舍動土典禮，由海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署署長張忠龍、連江縣縣長王忠銘及金馬澎分署長陳泗川等人出席見證馬祖海巡基礎建設重要發展里程碑。管碧玲表示，馬祖海巡隊新建廳舍將作為海巡執法工作提供強大後勤支持，特別在海上救援行動及查緝走私、偷渡等不法行為時發揮關鍵作用。

馬祖海巡隊前身為警政署保安警察第七總隊，民國81年進駐馬祖南竿福澳港，並於民國89年改制為「行政院海岸巡防署海洋巡防總局第十海巡隊」，當時隊部暫設於福澳港口連一樓，與馬祖防衛司令部港口勤務連共用廳舍，一路篳路藍縷，迄今廳舍屋齡已近40年，因此海巡署斥資約4億元經費興建新廳舍，預計於115年完工，新廳舍為一棟地下1層、地上6層的建物，除融合當地閩東建築特色，也整合海巡後勤裝備庫房，以提高資源管理與物料調度效率，為海巡執法提供強大的後勤支持；同時設有公共使用空間，可作為村民活動中心及漁民座談會場地，有效促進海巡與地方社區的良性互動，拉近與民眾的距離。

管碧玲表示，馬祖海巡弟兄積極防堵陸船越界作業，嚴密執行巡弋任務，守護國家海權及海域漁業資源，也執行救援後送，是四鄉五島鄉民堅強的後盾，海巡為照顧同仁的住居品質，將打造住辦合一的海巡廳舍，十年間爭取用地並與行政院各層級審議，專案推動馬祖海巡隊新建廳舍，有賴於連江縣政府各單位、陳雪生立法委員及在地領袖等鼎力支持，方能順利正式動土。

她也提到，未來海洋委員會將帶領海巡署持續爭取預算強化建設離島廳舍，提供更安全、舒適的工作環境，讓同仁安身齊心為國家和人民服務。