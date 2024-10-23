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高捷黃線預定2028年通車 統包商公告完工日期竟晚5年

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄的第三條捷運，黃線起於鳥松，分抵亞洲新灣區與前鎮區公所，土建及軌道工程去年底動土。圖／捷運局提供
高雄的第三條捷運，黃線起於鳥松，分抵亞洲新灣區與前鎮區公所，土建及軌道工程去年底動土。圖／捷運局提供

高雄捷運黃線去年底動工，預定2028年完工。議員黃彥毓今在議會揭露，多處工程發包不順，且有得標廠商公告完工日期在2033年，跟預定完工日期有5年落差，質疑黃線可能分段通車。捷運工程局說，時間還在管控期程內，有信心2028年通車。

高雄捷運紅線與橘線通車行駛中，第三條黃線起於鳥松，兩路線分抵亞洲新灣區與前鎮區公所，去年12月舉行土建及軌道工程聯合動土。捷運工程局說明，黃線總長22.91公里、23座車站，機電標、軌道標、部分施工標、細設標已發包啟動，預計11月開始里民說明會、交維改道、管線遷移及路樹移植等作業，2028年底前完工通車。

議員黃彥毓今早在議會交通部門質詢指出，黃線很坎坷、過程多次流標與分標，預算也一直變高，YC02（Y6至Y8）統包標尚未簽約、YD01（Y9至Y15及Y19至Y23）尚未評選。另YC02與YC03（Y5-Y18）統包標皆由同一工程公司得標，公告完工期同樣為2033年7月31日，顯然無法在2028年完工。

黃彥毓質問，從前局長至今都口徑一致，對施工有信心，若真的做不到要跟市民報告，有沒有可能分段通車，是否會有技術困難。

捷運工程局長吳嘉昌回應，黃線2022年核定、2028年通車，計畫期程為2030年，全線機電系統、軌道及三個土建統包標已發包，兩隻腳Y18站至Y23站及Y8站至Y15站細部設計標評選完畢，近日會簽約，約1年半可發包，時間還在管控期程內，後續會全力以赴；紅橘線都有如期完工，輕軌原計今年底完工，但提早一年完工，團隊會全力推動，另分段通車不會有困難。

地方爭取黃線延伸前鎮漁港，行政院前院長蘇貞昌支持下，捷運局評估地下延伸、輕軌平面及輕軌高架三方案皆無法進行。吳嘉昌說，地下延伸線經濟效益未達門檻，且涉及拆遷45戶民宅，施工困難，平面輕軌與高架輕軌要走新生路，須穿越漁港聯外道路，也會涉及5戶民宅拆遷。

黃彥毓認為，日本豐洲市場受觀光客喜愛，交通便利是漁港觀光的首要條件，現有停車位不足，希望捷運局不要放棄努力。

高捷黃線預計2028年完工，高市議員黃彥毓追查發現，得標包商公告的完工日期會落在2033年，黃捷全線很難在預定期程內通車。記者徐白櫻／翻攝
高捷黃線預計2028年完工，高市議員黃彥毓追查發現，得標包商公告的完工日期會落在2033年，黃捷全線很難在預定期程內通車。記者徐白櫻／翻攝
高捷黃線預計2028年完工，高市議員黃彥毓追查發現，兩處統包工程尚未發包，另有得標包商公告的完工日期落在2033年，很難在預定期程內全線完工通車。記者徐白櫻／翻攝
高捷黃線預計2028年完工，高市議員黃彥毓追查發現，兩處統包工程尚未發包，另有得標包商公告的完工日期落在2033年，很難在預定期程內全線完工通車。記者徐白櫻／翻攝
議員黃彥毓揭露，捷運黃線的YC02與YC03（Y5-Y18）統包標同一工程公司得標，公告完工期皆為2033年7月31日，圖／翻攝工程公司官網
議員黃彥毓揭露，捷運黃線的YC02與YC03（Y5-Y18）統包標同一工程公司得標，公告完工期皆為2033年7月31日，圖／翻攝工程公司官網

議員 輕軌 高雄捷運

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