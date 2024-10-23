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影／高雄分隔島公車站「座椅擋出入」挨轟 輪椅族報警求助

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄一處位在分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，還有身障者被困在另一側需報警求助。圖／高雄市議員鄭孟洳提供
高雄一處位在分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，還有身障者被困在另一側需報警求助。圖／高雄市議員鄭孟洳提供

高雄市市中心許多道路的公車站設置在路中分隔島上，但供民眾行走的空間狹窄，甚至缺乏斜坡道，導致身障人士或長者不便，市議員鄭孟洳更披露市區一處分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，還有身障者被困在另一側需報警求助；交通局坦承當初設計欠妥，會先行將座椅拆除，近日將全面盤點全市候車亭無障礙空間，儘速改善。

鄰位高雄市立圖書館總館，中華路、新光路交叉口的公車站「三多四路口」因設置在路中分隔島上，站牌下方的椅子佔滿整條狹窄步道，有使用電動輪椅的人士穿過馬路登上斜坡道後，被椅子擋住出入；鄭孟洳說「這是在非常市中心的路段，但公車站設計卻非常荒唐！」也有輪椅族欲從公車下車時，被放在椅子另一側、毫無斜坡道，最後只能報警，請警方協助抬放輪椅。

鄭孟洳說，全市還有許多公車站即便設置座椅，卻未設斜坡道，輪椅族根本無法順利進入候車，當初市府在設計站點時未體恤不便者，相當不友善，要求交通局全面盤點、檢討全市1千座候車亭的友善空間。交通局長張淑娟解釋，該站點是在民國105年設置，距今已8年前，因分隔島寬度有限，市府原先以設座椅優先，未全盤考量無障礙空間，目前做法會先將該座椅移走。

張淑娟表示，交通局為提升舊有快慢分隔島上公車站候車環境品質，已分期完成改善位在民族路上的民族路(明誠路口)、民族裕誠路口及天祥路口等候車環境，提供足夠候車空間及通行動線，另增設寬度90公分以上、坡度1/12的斜坡道、欄杆、警示設施及照明，並配合低地板公車停靠調整候車平台高度，以便利輪椅族及年長者使用。

高雄一處位在分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，還有身障者被困在另一側需報警求助。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄一處位在分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，還有身障者被困在另一側需報警求助。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄一處位在分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，還有身障者被困在另一側需報警求助。圖／高雄市議員鄭孟洳提供
高雄一處位在分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，還有身障者被困在另一側需報警求助。圖／高雄市議員鄭孟洳提供
高雄一處位在分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，目前交通局已緊急將該座椅先拆除。記者宋原彰／攝影
高雄一處位在分隔島的公車站，步道中間竟設置水泥座椅，直接擋住輪椅族通行，目前交通局已緊急將該座椅先拆除。記者宋原彰／攝影

公車 椅子 輪椅

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