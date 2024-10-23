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屏東潮州福安宮遷新址 每年11月固定演出明華園歌仔戲

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州鎮公所與福安宮合作，每年11月「大潮祭」期間邀請在地明華園戲劇團演出，吸引許多戲迷觀賞。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所與福安宮合作，每年11月「大潮祭」期間邀請在地明華園戲劇團演出，吸引許多戲迷觀賞。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州鎮百年老廟福安宮前年移至新址入火安座，鎮公所與廟方合作於每年11月「大潮祭」期間，在廟前邀請在地明華園戲劇團演出，今年已第3年，將於11月3日演出團長經典招牌戲「濟公活佛系列－紅塵菩提」，讓鄉親一飽眼福。

潮州福安宮從日本時代就已存在，2019年重建宮廟建築，遭檢舉占用道路用地，經一年多協調後，屏東縣政府將廟旁近300坪土地賣給廟方遷址，由於當時廟體已為半成品，廟方考量重建比遷移花費更高，決定將廟體向西邊平移至約40公尺外新址。

2020年底舉辦「千人遷廟儀式」，1600人拉著8條繩子，將超過1200公噸的廟體象徵性向西拉移2公尺，場面十分壯觀；之後再透過機具動力將廟體完整移至新址，經整建裝潢後，2022年11月2日正式揭牌並入火安座。

福安宮是潮州主要信仰中心之一，信徒也遍及全台，遷廟當時就有許多人特地從全台各地前來幫忙，加上廟埕占地廣大，鎮公所便與廟方合作，於每年「大潮祭」活動期間在廟前邀請明華園日字戲劇團演出，成為每年固定的文化盛會。

繼前年演出的陰陽界錯中錯、去年的鬼菩薩，今年演出戲碼為團長經典招牌戲「濟公活佛系列－紅塵菩提」，於11月3日登場，由明華園超級丑角陳勝在、日字團當家小旦鄭雅升、新生代小旦陳昭薇等人擔當。

公所主秘王建元說，明華園是潮州在地劇團，也是全國知名劇團，長年在外巡演，鄉親很難得看到其演出。公所每年大潮祭期間邀請其演出，成為固定行程，讓大家11月就想到到潮州看歌仔戲，鼓勵在地劇團、發揚傳統酬神文化，也讓屏東粉絲就近欣賞明華園精彩的歌仔戲。

潮州鎮公所與福安宮合作，每年11月「大潮祭」期間邀請在地明華園戲劇團演出，吸引許多戲迷觀賞。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所與福安宮合作，每年11月「大潮祭」期間邀請在地明華園戲劇團演出，吸引許多戲迷觀賞。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所與福安宮合作，每年11月「大潮祭」期間邀請在地明華園戲劇團演出，吸引許多戲迷觀賞。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所與福安宮合作，每年11月「大潮祭」期間邀請在地明華園戲劇團演出，吸引許多戲迷觀賞。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所與福安宮合作每年11月邀請明華園戲劇團演出，今年將於11月3日演出團長經典招牌戲「濟公活佛系列－紅塵菩提」。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所與福安宮合作每年11月邀請明華園戲劇團演出，今年將於11月3日演出團長經典招牌戲「濟公活佛系列－紅塵菩提」。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所與福安宮方合作，每年11月「大潮祭」期間邀請在地明華園戲劇團演出，吸引許多戲迷觀賞。圖／潮州鎮公所提供
潮州鎮公所與福安宮方合作，每年11月「大潮祭」期間邀請在地明華園戲劇團演出，吸引許多戲迷觀賞。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣政府 明華園 歌仔戲

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