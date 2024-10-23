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金門縣組隊赴屏東全民運 副縣長李文良授旗勉全力以赴
113年全民運動會將於10月26日至31日在屏東縣舉行，金門縣政府也將派出169位選手及隊職員參加，今天上午8時30分在金門縣府大門口舉行全民運動會代表隊授旗儀式，由金門縣政府副縣長李文良主持，為即將出征屏東的金門縣代表隊壯行。
今天上午的授旗儀式由金門縣政府副縣長李文良主持，並將縣旗授予此次帶隊的金門縣政府參議陳祥麟，象徵著金門縣對代表隊的全力支持，參與授旗儀式嘉賓有金門體育會理事長唐麗輝、金門縣政府教育處副處長洪蘋萱及金門縣立體育場長王志仁場等人。
李文良在致詞時表示，全民運動會不僅是一場競賽，更是展現團隊精神與運動風采的重要平台。他表示，金門縣代表隊不僅代表個人，更代表整個金門縣的榮譽，李文良對選手們寄予厚望，鼓勵他們在賽場上全力以赴，勇敢挑戰自我，為家鄉爭光。
此次113年全民運動會將於10月26日至31日在屏東縣舉行，金門縣派出169位選手及隊職員參加滑輪溜冰、木球、健力、槌球、慢速壘球、民俗體育、健美、運動舞蹈、舞蹈運動、合球、國術、定向越野及地面高爾夫等13項比賽，與全國各地的運動好手同場競技。
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