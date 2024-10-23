高雄市議員上會期問政評鑑出爐 優質議員藍勝綠

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今天公布第4屆第3會期議員問政表現評鑑結果，優質名單中，國民黨6人，民進黨4人。理事長陳銘彬說，此次優異議員藍多於綠，民進黨因執政因素發言節制；相較之前兩個會期，議會效能明顯改善，值得肯定。

高市議會正進行第4屆第4次定期大會，今早高督盟在議會前召開記者會公布第3會期議員表現，評鑑時間韋2024年2月3日至2024年8月31日，共60位議員納入評鑑。

高督盟指出，本次問政優質議員10人，分別為王耀裕（國）、李雅芬（國）、林智鴻（民）、邱俊憲（民）、邱于軒（國）、許采蓁（國）、郭建盟（民）、陳麗娜（國）、陳美雅（國）、湯詠瑜（民），總質詢、業務部門質詢、委員會議、法案審查等，皆積極出席與發言，質詢內容言之有物。

理事長陳銘彬說，相較之前兩個會期，第3會期整體表現「有明顯進步，值得肯定」，尤是大會期間，「清點人數」僅5次（副議長曾俊傑提2次、執政黨議員提3次），大大減少議事延宕。

高督盟也特別肯定議長康裕成主持會議的表現。陳銘彬說，康裕成秉持法律素養公正主持會議，可以很快釐清議事規則，也讓在野黨盡量發言，議會運作順暢，給予肯定。

高督盟也強調，第3會期「委員會出席情況」依舊不佳，13名議員每次都沒出席，遲到早退10人，人數加總超過三分之一，勞逸不均。