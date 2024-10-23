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魷魚今年豐收10萬噸 「義魷味勁」推廣會明天高雄登場

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
魷釣船捕到魷魚，會立刻在船上進行尺寸分別與急速冷凍，瞬間鎖住魷魚的自然甜味。圖／魷秋公會提供
魷釣船捕到魷魚，會立刻在船上進行尺寸分別與急速冷凍，瞬間鎖住魷魚的自然甜味。圖／魷秋公會提供

高雄前鎮漁港是全台灣最多遠洋魷釣船停泊的港口，魷魚更名列高雄海洋五寶之一，高蛋白、低脂肪、低熱量，可做成各類美食。台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會明天將在高雄展覽館，舉辦「義魷味勁」魷魚料理美食推廣會，示範義大利式的魷魚料理，要讓國人多吃魷魚，兼顧美味與健康的需求。

魷釣船隊每年遠征阿根廷公海與福克蘭群島，捕獲的魷魚在船上急速冷凍，瞬間鎖住自然甜味。漁獲不僅滿足國內市場需求，還能外銷到歐洲、日本作為魷魚排。

魷秋公會表示，公會所屬船隻有107艘，目前活躍的船隻大約76艘，每年12月份會前往阿根廷公海與福克蘭群島進行商業漁業合作，捕撈魷魚，作業時間到5月份，7月到12月會改抓秋刀魚；今年魷魚漁獲量10萬多噸，較去年成長2.5倍。

魷釣船最主要的漁撈設備有集魚燈、自動魷釣機、魚群偵測器、傘錨等，船長先透過魚群偵測器去找到魚群、選定作業地點；確定地點後在船頭放下傘錨，並在船尾裝設三角帆以穩定船身，開啟集魚燈並放下網台和釣線。

當魷釣機運轉時，釣線會自動投放和上揚，魷魚具有趨光性，見到燈光會聚集在船邊，並爭相抱住釣魷魚專用的假餌而上鉤，當上鉤的魷魚隨釣線上揚，觸及伸出船邊的網台前端滾輪時，魷魚會自動落入網台，落入網台的魷魚會因慣性順勢滑入船邊的魷魚槽，藉由海水沖進魚艙，進行尺寸分別與急速冷凍。

魷秋公會指出，台灣魷釣船隊捕撈的魷魚是阿根廷魷魚，長度約可長到40公分，體型適中，肉質紮實、鮮甜，被號稱為全世界最棒的魷魚。

魷魚低卡路里、高蛋白，每100公克約含有10公克至20公克的蛋白質，熱量僅有50大卡；不僅可做成魷魚絲當零食，佐以五味醬食用，或做成魷魚一夜乾、酥炸魷魚、沙茶魷魚羹，都讓人百吃不膩。

魷魚抱住假餌，隨釣線上揚，觸及伸出船邊的網台前端滾輪時，會自動落入網台。圖／魷秋公會提供
魷魚抱住假餌，隨釣線上揚，觸及伸出船邊的網台前端滾輪時，會自動落入網台。圖／魷秋公會提供
當年度最新鮮的魷魚被送到加工廠後，會清洗內臟再送往生產線加工，做成魷魚串、魷魚圈等產品。圖／魷秋公會提供
當年度最新鮮的魷魚被送到加工廠後，會清洗內臟再送往生產線加工，做成魷魚串、魷魚圈等產品。圖／魷秋公會提供
台灣魷釣船隊捕撈的阿根廷魷魚，肉質鮮甜、紮實，做成五味鮮冰卷美味又營養。圖／魷秋公會提供
台灣魷釣船隊捕撈的阿根廷魷魚，肉質鮮甜、紮實，做成五味鮮冰卷美味又營養。圖／魷秋公會提供

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