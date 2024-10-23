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營養午餐創意料理讓你來發揮屏東第二屆廚神爭霸賽開跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣去年首次舉辦廚神爭霸戰營養午餐創意料理秀獲回響，第二屆初賽徵件即起開始報名至11月15日。圖／屏東縣府教育處提供
屏東縣去年首次舉辦廚神爭霸戰營養午餐創意料理秀獲回響，第二屆初賽徵件即起開始報名至11月15日。圖／屏東縣府教育處提供

屏東縣去年首次舉辦廚神爭霸戰營養午餐創意料理秀獲回響，第二屆初賽徵件即起開始報名至11月15日，邀請縣內高國中小學校午餐秘書、營養師、午餐團膳廠商等各方料理高手組隊參加，今年加碼報名參加隊伍提供參賽練習及食材費用3000元整與餐盤組具1套。

教育處指出，第二屆屏東廚神爭霸戰延續第一屆辦理的精神，不僅將學校的營養午餐的衛生安全及美味納入評比，更讓學童以投票方式進行營養午餐票選，將兒童表意權落實在營養午餐選擇，滿足學童對營養午餐的期待，也讓學童的表意權充分表達。

教育處指出，初賽選出12組進入決賽，12月7日上午9時在屏榮高級中學舉辦。參賽隊伍第一名共1組獎金5萬元、第二名共2組獎金各3萬元、第三名共3組獎金各2萬元、佳作共3組獎金各1萬元，入選共3組獎金各5千元，只要進入決賽並完成比賽即能獲獎金，進入決賽的料理同時也獲得納入營養午餐菜單內讓各校選擇並供應。

決賽採現場評審評分，聘請專家學者、校園營養師及兒少代表等人擔任評審委員，現場成績占60%，另外40%由縣立高國中小學生網路票選總成績計算，將於2025年1月4日頒獎典禮中，由縣長周春米抽出500名上網投票學童200元禮券。

第一屆廚神爭霸賽的冠軍是潮州國小研發的菜色，包括小米紅藜飯、酸甜韓式炸雞、塔香雨菇芙蓉蛋、蒜香有機菠菜及紅棗枸杞山藥排骨湯。

屏東縣潮州國小去年拿下廚神爭霸賽冠軍，是學校廚師與營養師研發酸甜韓式炸雞，也作為營養午餐菜色。圖／報系資料照
屏東縣潮州國小去年拿下廚神爭霸賽冠軍，是學校廚師與營養師研發酸甜韓式炸雞，也作為營養午餐菜色。圖／報系資料照

創意料理 屏東縣 營養午餐

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