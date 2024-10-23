明年起屏東生育津貼加碼 第2胎以上3萬

屏東縣長周春米昨宣布明年起縣內第2名以上新生兒，生育津貼補助提高為3萬元。縣議員樂見加碼第2胎生育津貼，但面對少子化不只要提供獎勵鼓勵生育，更要從生育、養育、教育提供全方面的政策來因應，做家長的後盾。

周春米上任後提出生育補助，去年起第一胎補助2萬元，屏東縣新生兒人數年年增長，去年為4260人，較前1年增加511人，今年1至9月新生兒也有3220人，與去年同期相比，增加112人，昨周春米又於議會施政報告中宣布加碼。

多名議員表態樂見生育津貼加碼，縣議員梁育慈建議，縣府不只要生育上提供獎勵措施，更要從生育、養育、教育來提供全方面政策因應。縣議員陳揚認為，縣府加碼第二胎生育津貼，多多益善，雖屏東無法媲美六都的生育津貼，但至少不要落後太多。

周春米說，為減少家長舟車勞頓，推動行動醫療進入校園健檢，並搭配7月新增的兒童發展篩檢，守護兒童成長，對於孕（產）婦、育兒家庭給予實際支持，如放寬孕婦產檢交通補助、擴大到宅月嫂服務，並持續規畫增設0到2歲公共托育設施，提供幼兒多元教保服務。

除生育津貼外，縣府建構完善育兒支持系統，開辦到宅月嫂服務，從2020年上路以來，已累計2942人申請，縣府補充，到宅月嫂服務從去年3月擴大補助至第1胎起，產婦申請人數已超過當年度出生人數的50%，並持續增加，使用滿意度非常高。