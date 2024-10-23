高鐵南延若進高雄車站 議員2憂慮

高鐵南延屏東有4方案，改「高雄方案」進高雄車站機率高，預計施工10年，議員憂民宅拆除、施工黑暗期，另建議鳳山車站納入規畫，否則「空中鳳城」恐成蚊子館。高市府說，會納入鳳山意見，另要求鐵道局做好完整配套，減少交通與環境衝擊。

立委黃捷昨在立法院關心高鐵南延屏東是否進入高雄車站，高市議會也熱烈討論。交通局說明，左營案有安全疑慮走不下去，高雄方案是最優先選擇，交通部正在蒐集資料，年底會定案，施工以潛盾工程為主，約10年工期。

議員曾俊傑指出，高雄車站原本設計三鐵共構，商業環境優於左營高鐵站，周邊商圈及里長都希望高鐵進來，帶來人潮與錢潮，再度帶動繁榮車站。

「車站已經沒落20年，當然希望高鐵進來！」三民區港西里長閩興傳說，這幾年車站猶如「黯淡的月」，里民多半支持高鐵站進來。

議員黃文益、李喬如提醒，鐵路地下化施工多年，二度施工必定帶來交通黑暗期，三塊厝民宅會有拆遷，也會影響鄰近商圈發展。

交通局長張淑娟回應，舊方案是10幾公里明挖施工，現在只有站區明挖、其餘路線改潛盾施工，車站有預留高鐵空間，但勢必重新挖一次，兩個轉運站及天棚會受影響，另中華路與民族路兩條南北向主幹道交通勢必受衝擊，建議縮短明挖段。

議員鍾易仲說，鳳山火車站（空中鳳城）只有台鐵經過，第一次招商失敗，若無人潮前景不看好，希望高鐵能經過鳳山車站。張淑娟回應，會納入地方意見向上反映。

市府表示，鐵道局尚未有具體方案與高市府討論，尊重行政院指示及交通部專業評估，但為減少交通衝擊及拆遷，將要求鐵道局，務必要完整配套，以減少對環境、居民生活與交通之衝擊。