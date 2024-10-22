國土署：台鐵高雄機廠都計變更案 請高市府修正再審

國土署今天說，都市計畫委員會今天審查台鐵高雄機廠都市計畫變更案，公民團體所提意見都已在會中完整陳述，納入專案小組會議討論的參考，將請高雄市府補充、修正計畫書後，再提送都委會審議。

森林城市協會理事長莊傑任、台灣交通文化資產保存協會理事鄧承平等人，上午在立法院舉行記者會，主張台鐵高雄機廠都市計畫變更案，應將9公頃森林樹群所在地畫作公園，支持道路不要過度切割，保持廠區森林文史完整性，另高雄機廠文史應盡可能保存活化。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，都市計畫委員會今天召開「變更高雄市鳳山主要計畫（部分工業區及綠地（帶）為特定文化休閒專用區及道路用地）（配合台鐵高雄機廠遷建）案」及「變更原高雄市主要計畫（部分住宅區、工業區、綠地用地及交通用地為住宅區、特定文化休閒專用區及道路用地）（配合台鐵高雄機廠遷建）案」第3次專案小組會議。

國土署說，有關公民、團體今天舉行記者會所提到的相關意見，包含保留廠區範圍的樹木、鐵道紋理，增加綠化的開放空間改善地方環境等意見，在會中都開放公民或團體列席完整陳述意見，納入專案小組會議討論的參考。

國土署表示，本案由高雄市政府報請內政部審議後，都委會專案小組已在民國112年7月21日、112年9月28日召開2次會議及赴現地勘查，今天專案小組會議就現有廠區工業區轉型的規劃方案，建議高雄市政府應加強說明有關綠地及開放空間的串聯，並以都市設計手段予以管控及落實，以確保開放綠資源最大化，回應SDGs的各項永續發展指標。

國土署說，後續將請高雄市政府詳予補充，以及修正計畫書後，再提送內政部都市計畫委員會審議。