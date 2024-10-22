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2024高雄萬聖節22公尺巨型南瓜燈 今晚試點燈搶先亮相

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
號稱全台最大南瓜燈今晚點燈。圖／教育局提供
號稱全台最大南瓜燈今晚點燈。圖／教育局提供

2024高雄萬聖節25、26日將在凹子底森林公園登場，今年最大亮點是在公園布置有史以來最高的南瓜燈，22公尺，大南瓜燈今晚試點燈，搶先亮相；市長陳其邁答應出席變裝遊行派對，至於扮成什麼人物或角色？他今賣關子說「保密」。

陳其邁今天說，25日精彩光雕表演打頭陣，26日晚間變裝大遊行包括小公視、紅鼻子馬戲團、澳洲Curious Legends，蜜柑站長、高雄熊也會現身，還有各校組成的遊行隊伍一同參與。當天遊行從晚間6時開始，由神農路出發，沿龍勝路到至聖路。

陳其邁表示，今年最大亮點就是超大南瓜燈，22公尺高，比黃色小鴨還大，下午已充飽氣，今晚會搶先點燈，歡迎大家來看全台最大南瓜燈。此外，深受小朋友歡迎的小公視全員出動，包括水果奶奶、妖果小學庫倫、嘎嘎，還有口袋小子皮擦都會參與遊行，出南方劇團和四維花式溜冰隊及艾瑞絲藝文工作室也有精彩演出。

教育局補充，25日晚間7時開始，每半小時有大南瓜燈光秀，地點在凹仔底捷運站4號出口，靠近至聖路大草坪上；另外26日下午4時起，開始發放紀念品小南瓜充氣棒，只要身上有變裝扮造型，都能來領取，送完為止。教育局提醒，凹仔底森林公園周邊停車位有限，周末活動期間，請民眾多搭乘大眾運輸。

2024高雄萬聖節25、26日將在凹子底森林公園登場。圖／教育局提供
2024高雄萬聖節25、26日將在凹子底森林公園登場。圖／教育局提供

南瓜 森林公園 陳其邁

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