議員關心西濱快南延高雄 南市府：交通部審查中
民進黨台南議員林依婷今天在議會質詢問及有關台61線西濱快速公路南延高雄案，盼市府協助加速推動；市府工務局指出，交通部公路局已將可行性期末報告送交通部審查中。
林依婷質詢指出，台61線南延至高雄，是台灣西半部民眾相當期待的建設，目前台61線曾文溪大橋已開工，盼市府工務局協助加速進度，並使南延路線工程可無縫銜接。
林依婷表示，台61線南延高雄路線如何跨越安平港，或要改道與台17線共線，都應先與地方民眾溝通取得共識，才能有效加速推動工程進度。
台南市府工務局回應指出，台61線南延高雄案，預定北起台南市安南區台江大道，南至高雄市濱海聯外道路（楠海路），按照目前規劃路線方案，總經費概估約新台幣1210億元。
工務局指出，交通部公路局已辦理台61線南延至高雄地區可行性評估，公路局並於今年4月12日召開台南路廊規劃方案研商會議，市府於7月函文公路局台南段市府建議路廊，公路局於8月已將可行性期末報告送交通部審查，目前審查中。
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