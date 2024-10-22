議員關心西濱快南延高雄 南市府：交通部審查中

近期台北15歲少年開車，失控撞進路旁的臭豆腐店，導致3死2傷的悲劇事件，引發大眾關注。不過在昨（21）日，嘉義市也傳出相似的事件。有臉書粉專貼出「嘉義名店」被車禍撞歪，整個店面傾斜，磁磚被撞到凹進去，看起來快倒塌，讓許多嘉義在地人直呼「好扯，有要順便整修嗎？」

2024-10-22 15:12