金酒醱酵大樓工程延宕多年缺失一堆 議員提案移送調查處

金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，經歷7年，耗資超過11億，至110年完工，但至今仍有47項缺失，其中醱酵池因高度過高，影響到員工的作業安全，金門縣議員蔡其雍日前在議會質詢時針對工程延宕、缺失提出質詢，也提案將此案進行全面總檢討，追究相關人員，移送福建省調查處偵辦。

據了解，這項金酒醱酵大樓工程是在金門縣長陳福海上任縣長期間動土，當時民進黨立委鄭寶清、立委陳歐珀都有跨海專程來參與，相當盛大，也讓施工廠商的背景也引起各方側目，沒想到後來卻發生工程延宕與驗收時發現工程有677項缺失，金酒提出終止契約，廠商申請保全證據。

蔡其雍指出，醱酵大樓於106年8月6日開工，歷時7年；完工日期為110年12月3日，逾期690天，耗資金額11億2628萬元；其驗收日期為111年3月23日，缺失677項，議會在去年5月10日考察，缺失100多項，到現今仍有47項缺失，已嚴重影響金酒企業形象，且金酒從未對內部相關單位追究責任，也未懲處相關人員，要求金酒列出怠忽職守名單，函覆議會。

蔡其雍強調，金酒內部至今未懲處，也沒追究責任，這樣的態度無法向鄉親交代，金酒高層必須拿出具體行動，強化內部監管。他也提案，要求縣府政風處查明各單位在設計、監造、施工過程中的疏失問題，讓真相浮現，追究責任。蔡其雍說，金酒公司必須向鄉親交代，絕不能讓這樣的問題再度發生。

金酒公司總經理丁丞康說明，該案金酒已成立專案小組，「真相只有一個，只要有疏失或疏忽」，丁丞康表示，會依專案調查結果懲處或究責，另有關醱酵池高度定案期程問題，蔡其雍表示，金酒於106年8月6日以合約向設計監造單位確定窖池高度182cm，金寧廠曾於109年3月3日提出調降窖池高度30cm，總高152cm，未能更改合約，最終於110年12月3日完工；醱酵池完工驗收不合格，因高度過高，影響到金酒員工作業安全。

蔡其雍指出，其施工總監造費為3584萬4429元整，監造違約金僅扣罰343萬9千元，占比約9%，開罰不符合比例原則，請金酒向承包廠商究責，並依法提出民事損害賠償。