快訊

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

聽新聞
0:00 / 0:00

金酒醱酵大樓工程延宕多年缺失一堆 議員提案移送調查處

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員蔡其雍日前針對金酒金寧廠醱酵大樓工程延宕、缺失提出質詢，並提案要求將此案送交福建調查處偵辦，獲大會通過。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員蔡其雍日前針對金酒金寧廠醱酵大樓工程延宕、缺失提出質詢，並提案要求將此案送交福建調查處偵辦，獲大會通過。記者蔡家蓁／攝影

金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，經歷7年，耗資超過11億，至110年完工，但至今仍有47項缺失，其中醱酵池因高度過高，影響到員工的作業安全，金門縣議員蔡其雍日前在議會質詢時針對工程延宕、缺失提出質詢，也提案將此案進行全面總檢討，追究相關人員，移送福建省調查處偵辦。

據了解，這項金酒醱酵大樓工程是在金門縣長陳福海上任縣長期間動土，當時民進黨立委鄭寶清、立委陳歐珀都有跨海專程來參與，相當盛大，也讓施工廠商的背景也引起各方側目，沒想到後來卻發生工程延宕與驗收時發現工程有677項缺失，金酒提出終止契約，廠商申請保全證據。

蔡其雍指出，醱酵大樓於106年8月6日開工，歷時7年；完工日期為110年12月3日，逾期690天，耗資金額11億2628萬元；其驗收日期為111年3月23日，缺失677項，議會在去年5月10日考察，缺失100多項，到現今仍有47項缺失，已嚴重影響金酒企業形象，且金酒從未對內部相關單位追究責任，也未懲處相關人員，要求金酒列出怠忽職守名單，函覆議會。

蔡其雍強調，金酒內部至今未懲處，也沒追究責任，這樣的態度無法向鄉親交代，金酒高層必須拿出具體行動，強化內部監管。他也提案，要求縣府政風處查明各單位在設計、監造、施工過程中的疏失問題，讓真相浮現，追究責任。蔡其雍說，金酒公司必須向鄉親交代，絕不能讓這樣的問題再度發生。

金酒公司總經理丁丞康說明，該案金酒已成立專案小組，「真相只有一個，只要有疏失或疏忽」，丁丞康表示，會依專案調查結果懲處或究責，另有關醱酵池高度定案期程問題，蔡其雍表示，金酒於106年8月6日以合約向設計監造單位確定窖池高度182cm，金寧廠曾於109年3月3日提出調降窖池高度30cm，總高152cm，未能更改合約，最終於110年12月3日完工；醱酵池完工驗收不合格，因高度過高，影響到金酒員工作業安全。

蔡其雍指出，其施工總監造費為3584萬4429元整，監造違約金僅扣罰343萬9千元，占比約9%，開罰不符合比例原則，請金酒向承包廠商究責，並依法提出民事損害賠償。

金酒因醱酵大樓工程延宕，導致無法順利生產而造成的損失，議員董森堡也要求提出求償，他說該工程延宕造成的損失是全民的損失，希望金酒按照合約跟廠商追償，以保障金酒公司的權益。

金酒金寧廠醱酵大樓工程經歷7年，耗資超過11億，但至今仍有47項缺失，金門縣議員董森堡日前針對工程延宕、缺失提出質詢，要求金酒公司要對廠商求償。記者蔡家蓁／攝影
金酒金寧廠醱酵大樓工程經歷7年，耗資超過11億，但至今仍有47項缺失，金門縣議員董森堡日前針對工程延宕、缺失提出質詢，要求金酒公司要對廠商求償。記者蔡家蓁／攝影
金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，當年的動土儀式，還邀請2位民進黨籍立委一起主持動土，引起側目。（本報資料照片）記者蔡家蓁／攝影
金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，當年的動土儀式，還邀請2位民進黨籍立委一起主持動土，引起側目。（本報資料照片）記者蔡家蓁／攝影
金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，經歷7年，耗資超過11億，但至今仍有47項缺失，金門縣議會日前針對工程延宕、缺失，對金酒公司董事長吳昆璋（中）等人提出質詢。記者蔡家蓁／攝影
金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，經歷7年，耗資超過11億，但至今仍有47項缺失，金門縣議會日前針對工程延宕、缺失，對金酒公司董事長吳昆璋（中）等人提出質詢。記者蔡家蓁／攝影

蔡其雍 金門

延伸閱讀

楊梅中興路獲2千萬改善人行空間 議員：應向市民說明工程方案

竹科2奈米廠傳工安意外…工人施工觸電身亡 台積電回應了

阿公店溪水岸營造2期工程完工 3期已展開設計

新北一個工程辦兩次開幕典禮 民代批浪費公帑

相關新聞

2024高雄萬聖節22公尺巨型南瓜燈 今晚試點燈搶先亮相

2024高雄萬聖節25、26日將在凹子底森林公園登場，今年最大亮點是在公園布置有史以來最高的南瓜燈，22公尺，大南瓜燈今...

視察金門小三通 邱垂正：重視縣府所提陸客簽證意見

陸委會主委邱垂正日前到金門視察小三通陸客出入境情況，並與縣府、議會等交換意見；邱垂正說，陸委會重視縣府提出落地簽、簽證效...

金酒醱酵大樓工程延宕多年缺失一堆 議員提案移送調查處

金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，經歷7年，耗資超過11億，至110年完工，但至今仍有47項缺失，其中醱酵池因高度過...

周春米議會施政報告「五箭齊發」 屏東更具韌性希望城市

屏東縣長周春米今到議會施政總報告，提出「五箭齊發」縣政目標，屏東更韌性、全齡心照顧、觀光新戰略、產業星未來、安心過生活，...

空拍／高市凹子底森林公園冒出22米超巨大南瓜 超搶眼

高雄市政府舉辦的2024萬聖節活動將本周五起在凹子底森林公園登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午工...

5年才辦一次 屏東春日鄉3部落11月舉辦排灣族5年祭

屏東縣春日鄉力里、歸崇、七佳部落11月將舉辦排灣族五年祭，除了傳統祭儀外，鄉公所也舉辦展覽及音樂會等活動，並邀請民眾到部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。