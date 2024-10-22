周春米議會施政報告「五箭齊發」 屏東更具韌性希望城市

屏東縣長周春米今到議會施政總報告，提出「五箭齊發」縣政目標，屏東更韌性、全齡心照顧、觀光新戰略、產業星未來、安心過生活，打造希望大屏東，也展現女性細膩、堅毅特質與推動重大建設決心，精準掌握時間，讓過去律師、法官的養成背景完全展露。

「打造屏東成為更具韌性的希望城市！」周春米說，今年接連凱米、山陀兒颱風讓屏東嚴重災損，縣府向中央爭取改善工程經費，打造安全的環境，持續強化供電穩定防災韌性。

全齡心照顧，周春米說，從2025年起家中第2名以上新生兒，生育津貼提高為3萬元，為減少家長舟車勞頓，推動行動醫療入校園健檢模式，並搭配今年7月新增的兒童發展篩檢，守護兒童成長。放寬孕婦產檢交通補助、擴大到宅月嫂服務，並持續規畫增設0到2歲公托設施，營造友善托育環境，減輕育兒負擔。

醫療照護方面，周春米說，推出行動照護模式，2023年2月啟動行動生活復能車服務，民眾滿意度高達95％，今年8月再推出「行動中醫」照護服務，貼心照顧屏東長輩。

周縣長深信，文化建設帶動城市翻轉，交通觀光旅運提出新戰略，恆春半島除了墾管處保育外，打造風域半島，四處旅遊資訊站也都啟用，包括石門古戰場旅遊資訊站、牡丹遊客中心、九棚衝浪基地，九鵬旅遊資訊站、旭海旅遊資訊站等。

周春米表示，投資屏東正對時！高鐵屏東車站特定區計畫是屏東縣34年來首次辦理新訂都市計畫，也是全台第一個以高科技產業為主軸的高鐵特定區，也是第一個高鐵尚未通車，周邊產業、生活、商業機能已經完備的高鐵特定區，相關重大建設已緊鑼密鼓持續進行，期望盡早串起南台灣科技產業廊帶，為先進高科技產業鏈的蓬勃發展作好準備。

周春米提到，屏東南北狹長，完善的交通網路相當重要，針對縣內大型交通建設相關辦理進度，並盡所能要求盡早動工，持續促請中央盡速完成可行性研究作業。此外，為打造宜居城市，縣府團隊針對提升自來水普及率、生活圈道路建設、共融公園、圖書館、社會住宅、屏東動物之家等議題持續投入心力，並聯合警察、消防、環保等機關共同努力，讓縣民安心過生活。