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空拍／高市凹子底森林公園冒出22米超巨大南瓜 超搶眼

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2024高雄萬聖節活動將本周五起登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午這座超巨南瓜燈充氣完成後，從空中鳥瞰十分亮相。記者劉學聖／攝影
2024高雄萬聖節活動將本周五起登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午這座超巨南瓜燈充氣完成後，從空中鳥瞰十分亮相。記者劉學聖／攝影

高雄市政府舉辦的2024萬聖節活動將本周五起在凹子底森林公園登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午工程人員將這座超巨南瓜燈充氣亮相，現場工作人員以吊車將南瓜吊起、充氣，約30分鐘後南瓜燈終於成型，巨大的橘色南瓜十分搶眼，兩面都有怪物臉蛋，也立刻吸引許多路人拍照，市府表示展示期間每晚都會結合雷燈光秀搭配震撼音樂演出，要讓大小朋友度過難忘的萬聖節假期。

高雄市教育局表示，2024年高雄萬聖節活動將於25日登場，今年活動6大亮點包括全台最大南瓜雷射燈光秀、百米南瓜燈海、萬聖節遊街派對、舞台表演、萬聖節街頭塗鴉，以及萬聖節南瓜市集等。南瓜雷射燈光秀展示時間為10月25日起至11月3日，每晚7點至9點，每半小時一場，大型萬聖節遊行派對將在26日晚間6點登場，邀請高雄當地50多名表演者和溜冰國手組成華麗表演團隊，提供數千支螢光棒與大小朋友同樂，屆時也會有扮裝換小禮物活動，鼓勵大小朋友發揮創意盡情搞怪，歡度萬聖節。

2024高雄萬聖節活動將本周五起登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午這座超巨南瓜燈充氣完成後，從空中鳥瞰十分亮相。記者劉學聖／攝影
2024高雄萬聖節活動將本周五起登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午這座超巨南瓜燈充氣完成後，從空中鳥瞰十分亮相。記者劉學聖／攝影
2024高雄萬聖節活動將本周五起登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午工程人員將這座超巨南瓜燈充氣亮相十分搶眼，也立刻吸引許多路人拍照。記者劉學聖／攝影
2024高雄萬聖節活動將本周五起登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午工程人員將這座超巨南瓜燈充氣亮相十分搶眼，也立刻吸引許多路人拍照。記者劉學聖／攝影
2024高雄萬聖節活動將本周五起登場，工程人員加緊趕工裝修。記者劉學聖／攝影
2024高雄萬聖節活動將本周五起登場，工程人員加緊趕工裝修。記者劉學聖／攝影

南瓜 朋友 萬聖節

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