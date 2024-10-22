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高雄旗津、小港等區30日停水6.2萬戶 壓降3.7萬戶

中央社／ 高雄22日電

台灣自來水公司辦理設備檢驗等工程，高雄旗津全區、小港、前鎮、苓雅、鼓山，以及大發、林園及和發產業園區（大發基地）、臨海等工業區，30日上午8時起將停水11至20小時，停水6.2萬戶、壓降3.7萬戶。

台水公司第七區管理處今天發布新聞稿表示，將辦理「鳳山淨水場電氣設備檢驗」、「小港區東林路1500mm管線維修」、「鳳山廠中區計量管網水量計增設」等，須停止供水，預計停水時間為30日上午8時至31日凌晨4時，此次停水6.2萬戶、壓降3.7萬戶，共影響9.9萬戶。

台水指出，此次工程停水影響區域包括小港區、前鎮區、苓雅區苓雅、苓昇；鼓山區哨船頭，以及大發、林園及和發產業園區（大發基地）等工業區等，自30日上午8時起至晚間7時，停水11小時；此外，臨海工業區（工業用水），自30日上午8時起至31日凌晨4時，共停水20小時。

小港區停水區域為，港口、港明、港后、港墘、港南、港興、港正、小港、大苓、三苓、龍鳳、鳳鳴、鳳林、鳳森、鳳源、鳳興、鳳宮、順苓（沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域）、正苓（沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域）、二苓（沿海路以西區域）、店鎮（沿海路以西區域）。

前鎮區停水區域為，鎮北、振興、建隆、忠純、興邦、鎮中、前鎮、鎮榮、鎮昌、鎮海、平等、鎮陽、鎮東、明孝、草衙、明義、平昌、信德、興仁、興化、信義、明道、明禮、仁愛、德昌、明正。

降壓區域為鹽埕區全區、鼓山區九如四路以南、鼓山路以西（哨船頭里除外）、前金區社東、國民、林投、後金、新生、社西、博孝；苓雅區意誠、鼓中、田西、苓中、博仁、苓洲、城北、苓東等。

停水 水公司

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