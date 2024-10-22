聽新聞
0:00 / 0:00
5年才辦一次 屏東春日鄉3部落11月舉辦排灣族5年祭
屏東縣春日鄉力里、歸崇、七佳部落11月將舉辦排灣族五年祭，除了傳統祭儀外，鄉公所也舉辦展覽及音樂會等活動，並邀請民眾到部落參加刺福球等文化體驗。屏東縣目前只剩下2鄉4部落有舉辦五年祭，5年才1次的排灣族盛會非常難得。
五年祭（Maljeveq）是排灣族代表性祭典，象徵部落的人與祖靈或神明相約，因5年舉辦一次而得名。活動以一個部落為單位，並非排灣族部落都有此祭典，故祭祀行事會因部落而有差異，但都有排灣族特色的信仰祭儀，十分莊嚴隆重。
屏東縣春日鄉3個部落，11月起將接力舉辦五年祭，力里部落11月7日至13日、歸崇部落11月19日至25日、七佳部落11月26日至12月2日。鄉長沈秋花說，全台排灣族祭儀已逐漸淡落式微，部落舉辦五年祭對文化復振及傳承非常重要。
鄉公所表示，歡迎全國民眾一同參與五年祭儀式，也希望遊客事先網路預約，部落將安排導覽人員，搭乘接駁車深入體驗排灣族傳統祭儀文化，既輕鬆又不只是走馬看花。沒預約的遊客部落也會派員指引，但請遵守部落規範勿打擾祭儀。
鄉公所也舉辦「無懼之路，春日500」活動，包括音樂會、文史展、木雕展、文化解說、文創及農特產展示等活動，現場也有刺福球體驗。刺福球是五年祭重頭戲也是最吸睛的儀式，族人會圍成一圈以長竹竿刺拋上天空的福球，每顆球都有福氣、豐收等不同意義，象徵族人及家族未來運氣。
屏東縣原民處表示，目前屏東縣只剩下來義鄉古樓，及春日鄉力里、歸崇、七佳共2鄉4部落有舉辦五年祭，加上5年才舉辦一次，非常難得。相關訊息可查詢屏東縣政府文化處官網、臉書，或春日鄉公所活動官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言