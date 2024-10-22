5年才辦一次 屏東春日鄉3部落11月舉辦排灣族5年祭

屏東縣春日鄉力里、歸崇、七佳部落11月將舉辦排灣族五年祭，除了傳統祭儀外，鄉公所也舉辦展覽及音樂會等活動，並邀請民眾到部落參加刺福球等文化體驗。屏東縣目前只剩下2鄉4部落有舉辦五年祭，5年才1次的排灣族盛會非常難得。

五年祭（Maljeveq）是排灣族代表性祭典，象徵部落的人與祖靈或神明相約，因5年舉辦一次而得名。活動以一個部落為單位，並非排灣族部落都有此祭典，故祭祀行事會因部落而有差異，但都有排灣族特色的信仰祭儀，十分莊嚴隆重。

屏東縣春日鄉3個部落，11月起將接力舉辦五年祭，力里部落11月7日至13日、歸崇部落11月19日至25日、七佳部落11月26日至12月2日。鄉長沈秋花說，全台排灣族祭儀已逐漸淡落式微，部落舉辦五年祭對文化復振及傳承非常重要。

鄉公所表示，歡迎全國民眾一同參與五年祭儀式，也希望遊客事先網路預約，部落將安排導覽人員，搭乘接駁車深入體驗排灣族傳統祭儀文化，既輕鬆又不只是走馬看花。沒預約的遊客部落也會派員指引，但請遵守部落規範勿打擾祭儀。

鄉公所也舉辦「無懼之路，春日500」活動，包括音樂會、文史展、木雕展、文化解說、文創及農特產展示等活動，現場也有刺福球體驗。刺福球是五年祭重頭戲也是最吸睛的儀式，族人會圍成一圈以長竹竿刺拋上天空的福球，每顆球都有福氣、豐收等不同意義，象徵族人及家族未來運氣。