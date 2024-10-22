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立委指高鐵延伸屏東缺乏溝通 交通部將辦專家會議
針對高鐵延伸屏東方案，民進黨高雄市立委黃捷今天質詢時，質疑中央與地方缺乏溝通。交通部長陳世凱說，將辦3場專家會議。行政院長卓榮泰表示，520後交通部曾來報告此案，他當時要求交通部要與地方做廣泛溝通。
立法院會今天進行對卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。
這次總質詢，許多立委關心高鐵延伸屏東方案，要採「左營方案」還是「高雄方案」。黃捷質詢提到，高雄人非常關心此案，而這麼重大的案子，交通部跟地方做了哪些溝通，包括地方民眾、里長、議員，甚至連她本人，都沒有收到。
陳世凱表示，方案都在討論當中，還沒有做最後的定案，交通部有跟高雄市政府溝通，另外這個月會在高雄辦3場專家學者會議，蒐集地方意見，也會邀請立委、地方民代、里長等一起討論。
卓榮泰說，520後，前交通部長李孟諺曾來報告過此事，對於高鐵到屏東的方案，當時比較著重在左營跟高雄這2個方案，而行政院要交通部跟高雄市政府、當地民代做廣泛溝通。
黃捷表示，這20年來高雄承受非常多，也經歷馬政府時代錯誤的決策，但高雄市民仍非常期待中央給予重大建設，相信沒有人會反對，只是民眾關心明挖範圍有哪些、拆遷戶的盤點等。
陳世凱表示，會盡量減少明挖，大量使用潛盾工法，施工採半半施工，努力在影響最小的範圍內施工。
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