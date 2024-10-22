周春米施政總報告 縣政5箭齊發打造希望大屏東

屏東縣長周春米今天赴縣議會進行施政總報告，提出屏東更韌性、全齡心照顧、觀光新戰略、產業星未來、安心過生活5箭齊發縣政綱要，帶領團隊全力衝刺，打造希望大屏東。

周春米會中指出，連續幾次的颱風造成屏東嚴重災損，極端天氣頻繁發生，治水工作成為重中之重，團隊進行河川及區域排水改善工程，113年度總工程經費逾新台幣15億4759萬元、共15件工程，將於今年底至明年中陸續完工，要打造屏東成為更具韌性希望城市。

在全齡心照顧方面，周春米提及，自民國114年起家中第2名以上新生兒，生育津貼提高為3萬元，推動行動醫療入校園健檢模式，並搭配今年7月新增的兒童發展篩檢，對於孕產婦、育兒家庭給予實際支持。

談及醫療照護，周春米說，引進屏東榮總、義大醫院等醫療資源、推動多層級樂活照顧服務園區，提供更全面性的失智照護、提升長照住宿式機構服務量能，自去年2月啟動行動生活復能車服務，民眾滿意度高達95%，今年8月再推出行動中醫照護服務，照顧屏東長輩。

「文化建設可以帶動城市翻轉。」周春米提及，硬體建設包含風域半島、恆春文化中心民謠館、出火地質公園、後壁湖漁港旅運設施等改善再進化，新園鄉東港鹽埔漁港沿海新地標「TAIWAN Hi 新園海洋航運園區」已正式啟用，是屏東首座整合候船、停車、公車轉乘、觀景及休憩等多元服務的航運園區。

周春米說，屏東精彩多元活動已成功塑造在地特有品牌，今年屏東燈節吸引超過280萬人次，後續規劃點亮屏東轄內7座漁港。

「投資屏東正對時」周春米強調，高鐵屏東車站特定區計畫是屏東縣34年來首次辦理新訂都市計畫，以高科技產業為主軸，也是第1個高鐵尚未通車，周邊產業、生活、商業機能已經完備的高鐵特定區，期望盡早串起南台灣科技產業廊帶，為先進高科技產業鏈的蓬勃發展做好準備。

周春米說，屏東南北狹長，完善的交通網路相當重要，針對縣內大型交通建設相關辦理進度，並盡所能要求盡早動工，持續促請中央盡速完成可行性研究作業。