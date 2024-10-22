碳費開徵在即 高市府籲協助用於高碳排產業轉型

環境部近期完成碳費制度3項配套子法，徵收費率也隨之出爐，將針對排放量逾2.5萬噸產業收費。高市府今天表達支持，強調應合理運用徵收的碳費，協助高碳排產業轉型發展。

行政院環境部近期公布「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」，及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度3項配套子法，與碳費徵收費率出爐，並針對排放量超過2.5萬噸產業徵收碳費，以促進減碳目標達成。

高雄市長陳其邁指出，碳費徵收來自於碳排放量超過2.5萬噸產業，應該把這些相關收取費用，用來補助、支持產業，提出更有效減碳計畫，或是發展新興減碳技術，以協助企業產業轉型，同時支持企業於轉型過程持續穩定營運，避免勞工失業等問題，促進社會公平。

陳其邁說，高雄針對氣候變遷是訂有淨零目標城市，根據「高雄市淨零城市發展自治條例」，明訂2030年減量30%與2050年達到淨零目標，未來將會逐步落實監管機制；碳費徵收能夠讓高雄產業在轉型過程中更加公平、更加可持續性，這不僅有助提升企業競爭力，也能為高雄綠色發展奠定基礎。

他也強調，將持續與中央政府及相關單位對話，協助產業度過淨零轉型與碳費徵收壓力，並透過「產業淨零大聯盟」輔導企業，提出自主減量計畫與減量指定目標，以取得碳費優惠費率，同時促進提升減碳成效。也透過淨零學院，提供碳盤查或減碳技術等相關課程，確保轄內產業在減碳行動中能夠獲得必要支持。

環保局今天發布新聞稿指出，目前國內溫室氣體盤查是針對產業「範疇一」與「範疇二」進行計算，所以應優先調查產業碳排徵收、減量及轉型困難情形，提供相對應補助；特別是提出具體自主減量計畫企業，政府應予以資金和技術支持，促進其減碳效果提升，而非優先將碳費補助用於「範疇三」如交通、運輸等不同範圍，以符合碳費徵收公平性。