阿公店溪水岸營造2期工程完工 3期已展開設計

高雄阿公店溪水岸環境營造第2期工程近期已完工，第3期工程所需設計經費新台幣500萬，已由水利署編列並展開設計，預計1年後完成，設計完成後將加緊發包，推動後續工程。

阿公店溪水岸環境營造第2期工程已於近期完工，民進黨高雄市立委邱志偉近日安排立法院經濟委員會到場考察，並要求第3期工程明年繼續推動。

阿公店景觀營造工程預計將分6期營造，2期工程完工後，第3期工程經費將由水利署第六河川分署持續編列；考察時，當地里長建議阿公店溪應新增跨溪人行橋梁，邱志偉也要求六河分署納入評估。

阿公店溪水岸環境營造第2期工程共分2工區，岡山工區從河華路營造至土庫排水匯流處，永安工區則營造永安區永華段，2工區合計營造總長度為1167公尺，總經費為8000萬元，近期已完工，陸續吸引許多民眾造訪。

邱志偉指出，第2期營造工程完工後，後續第3期營造工程也要開始推動，未來營造工程全部完工後，可從岡山沿著阿公店溪或跑或騎單車至出海口，甚至與海堤步道連接，對於熱愛運動的民眾是一大福音。

邱志偉表示，第3期工程預計將營造阿公店溪前州橋至台17線的維仁橋，所需設計經費500萬元，已請水利署盡速編列並展開設計作業，預計1年後完成；設計完成後須加緊發包作業，盡速推動後續工程。