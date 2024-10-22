快訊

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體墜落」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

高雄交通違規開單5年增2成 被轟科技執法像「流刺網」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員陳麗娜發現，近4年高雄的罰單件數增加20％，事故發生率降低14％，平均每罰13萬元才減少一起事故。記者徐白櫻／翻攝
議員陳麗娜發現，近4年高雄的罰單件數增加20％，事故發生率降低14％，平均每罰13萬元才減少一起事故。記者徐白櫻／翻攝

高雄市科技執法路口愈來愈多、民眾違規檢舉也多，議員陳麗娜指出，2019年高雄交通違規取締件數237萬件，去年284萬件，市長陳其邁上任後增加47萬件、罰款增加8億元，交通事故發生數只減6239件，平均罰13萬才減少一個事故，代價太高。交通局長張淑娟表示，舉發數增加是因交通部開放民眾檢舉，宣導與交通工程都有努力做，不是只有執法而已。

陳麗娜今天在議會交通部門質詢指出，每年交通罰款不斷往上飆，科技執法更如同「流刺網」式開單，2019年交通違規舉發數237萬件、罰款收入約20億，2023年284萬件、27.89億，今年罰單收入可能超過30億元；交通事故發生數，2019年4萬2517件、2023年3萬6278件，共減少6239件。4年舉發數增加20％，事故發生率降低14％。

陳麗娜說，陳其邁2020年上任後，平均每天多開1250件罰單，堪稱「酷吏」，另外交通罰款收入大約增8億，平均每罰13萬元罰單才減少一起事故，顯然不成正比；高雄人口數沒有增加，罰單卻從10億、20億一路增加至30億元，事故減少是好事，但代價未免太高，是否會無止境增加下去，只能用嚴懲方式改善嗎？

交通局長張淑娟說，罰款收入沒有超過30億元，資料有落差，另外罰單不是手段或目的，主要是大家重視行人路權，交通部一直修法，罰金也都加重非常多，高雄不是唯一增加的城市；開單數增加原因是今年6月前開放民眾檢舉，中央法令的變革造成，科技執法是針對易肇事地點，不是隨便亂設。

交通事故 科技執法 罰單 罰款

延伸閱讀

旗津輕軌是否先蓋本島線 高市捷運局長：會重新評估

周玉蔻烏龍爆料「滾床單」 張淑娟法庭嗆：妳要不要去滾一滾啊！

水川麻美加入「零日攻擊」 陳其邁帶蜜柑站長萌貓探班

台中市長盧秀燕喊碳費留地方 高雄市長陳其邁投贊成票

相關新聞

2024高雄萬聖節22公尺巨型南瓜燈 今晚試點燈搶先亮相

2024高雄萬聖節25、26日將在凹子底森林公園登場，今年最大亮點是在公園布置有史以來最高的南瓜燈，22公尺，大南瓜燈今...

金酒醱酵大樓工程延宕多年缺失一堆 議員提案移送調查處

金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，經歷7年，耗資超過11億，至110年完工，但至今仍有47項缺失，其中醱酵池因高度過...

周春米議會施政報告「五箭齊發」 屏東更具韌性希望城市

屏東縣長周春米今到議會施政總報告，提出「五箭齊發」縣政目標，屏東更韌性、全齡心照顧、觀光新戰略、產業星未來、安心過生活，...

空拍／高市凹子底森林公園冒出22米超巨大南瓜 超搶眼

高雄市政府舉辦的2024萬聖節活動將本周五起在凹子底森林公園登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午工...

5年才辦一次 屏東春日鄉3部落11月舉辦排灣族5年祭

屏東縣春日鄉力里、歸崇、七佳部落11月將舉辦排灣族五年祭，除了傳統祭儀外，鄉公所也舉辦展覽及音樂會等活動，並邀請民眾到部...

立委指高鐵延伸屏東缺乏溝通 交通部將辦專家會議

針對高鐵延伸屏東方案，民進黨高雄市立委黃捷今天質詢時，質疑中央與地方缺乏溝通。交通部長陳世凱說，將辦3場專家會議。行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。