高雄交通違規開單5年增2成 被轟科技執法像「流刺網」

高雄市科技執法路口愈來愈多、民眾違規檢舉也多，議員陳麗娜指出，2019年高雄交通違規取締件數237萬件，去年284萬件，市長陳其邁上任後增加47萬件、罰款增加8億元，交通事故發生數只減6239件，平均罰13萬才減少一個事故，代價太高。交通局長張淑娟表示，舉發數增加是因交通部開放民眾檢舉，宣導與交通工程都有努力做，不是只有執法而已。

陳麗娜今天在議會交通部門質詢指出，每年交通罰款不斷往上飆，科技執法更如同「流刺網」式開單，2019年交通違規舉發數237萬件、罰款收入約20億，2023年284萬件、27.89億，今年罰單收入可能超過30億元；交通事故發生數，2019年4萬2517件、2023年3萬6278件，共減少6239件。4年舉發數增加20％，事故發生率降低14％。

陳麗娜說，陳其邁2020年上任後，平均每天多開1250件罰單，堪稱「酷吏」，另外交通罰款收入大約增8億，平均每罰13萬元罰單才減少一起事故，顯然不成正比；高雄人口數沒有增加，罰單卻從10億、20億一路增加至30億元，事故減少是好事，但代價未免太高，是否會無止境增加下去，只能用嚴懲方式改善嗎？

交通局長張淑娟說，罰款收入沒有超過30億元，資料有落差，另外罰單不是手段或目的，主要是大家重視行人路權，交通部一直修法，罰金也都加重非常多，高雄不是唯一增加的城市；開單數增加原因是今年6月前開放民眾檢舉，中央法令的變革造成，科技執法是針對易肇事地點，不是隨便亂設。