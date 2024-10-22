支持育兒 周春米：明年起第二胎以上新生兒預計補助3萬

屏東縣長周春米今到議會施政報告，她也在報告中宣布，2025年起，第二名以上新生兒，生育津貼補助預計提高為3萬元。

屏東縣長周春米上任後，宣布生育津貼獎勵，2023年起提出生育補助，第一胎補助2萬元。今天縣議會施政報告中指出，2025年起，第二名以上新生兒，生育津貼提高為3萬元。根據統計，屏東縣2022年出生人數3749人，2023年為4260人，增加511人，增加率13.63％，2024年1到9月新生兒為3220人，跟去年同期3108人，增加112人，增加率3.6％。

另外，為建構完善育兒支持系統，周春米說，到宅月嫂服務，從2020年6月開辦至今，從一開始使用人數20人，到目前為止使用人數有2942人。縣府指出，到宅月嫂服務，從2023年3月擴大補助至第1胎起，產婦申請人數已超過當年度出生人數之50%並持續增加中，產婦使用滿意度非常高。

為減少家長舟車勞頓，推動行動醫療入校園健檢模式，並搭配今年7月新增的兒童發展篩檢，守護兒童成長，對於孕(產)婦、育兒家庭給予實際支持，如放寬孕婦產檢交通補助、擴大到宅月嫂服務，並持續規畫增設0到2歲公共托育設施，提供幼兒多元教保服務，營造友善托育環境，減輕家長育兒負擔。

議員梁育慈說，樂見縣長加碼第二胎生育津貼補助，面對少子化問題，縣府不只要在鼓勵生育上提供獎勵措施，更要從生育、養育、教育來提供全方面的政策來因應，要做家長的後盾。

議員陳揚說，養育孩子是一輩子事情，縣府加碼第二胎生育津貼，多多益善，雖然屏東無法媲美六都的生育津貼，但也至少不要落後太多。