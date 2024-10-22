旗津輕軌是否先蓋本島線 高市捷運局長：會重新評估
國民黨高市議員陳麗娜今天質詢指出，輕軌旗津線聯外隧道雖被評為可行性低，但旗津可先設置「本島線」，讓當地居民與觀光客可在旗津內部搭乘，捷運局長吳嘉昌答詢表示，會就旗津本島線部分重新評估。
陳麗娜今天在高雄市議會交通部門質詢時指出，輕軌旗津線在民國109年進行可行性評估，現在卻傳出聯外隧道與第二過港隧道「共構」的可行性低。
陳麗娜表示，旗津觀光客在高雄數一數二，旗津居民也有交通需求，旗津也可先在旗津本島內先做輕軌「本島線」，讓當地居民與觀光客可在旗津內部搭乘，隧道部分則可另外再行評估。
吳嘉昌表示，會就旗津本島線部分重新做評估。先前的評估是從市區經過輕軌隧道到旗津，本益比偏低，如果只純粹做島內輕軌部分，可以在整體路網討論。
陳麗娜並指出，第七貨櫃碼頭還沒全開，現在一天就有3000輛貨櫃車的運量，貨櫃車要排3、4個小時才能進去拉貨櫃，交通局應評估小客車專用道；交通局長張淑娟表示，要解決交通問題還是要靠國道7號，小客車專用道會予以評估。
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