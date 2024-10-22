高市林園示範公墓周邊道路遭柵欄封路 拆除大隊今強制拆除　

高雄市農會所屬駱駝山林園示範公墓周邊道路，近來被當地里民發現承租業者以柵欄封路，掃墓道路受阻，市議員邱于軒今天與多位里民到場抗議，要求拆除柵欄還路，對此，高市殯葬管理處表示，柵欄設置未經申請，今已通知工務局強制拆除。

邱于軒表示，林園示範公墓周遭道路被業者違法封路大概6處，影響林園民眾祭祖，該公墓產權屬高雄市農會，但公墓管理是高雄市政府殯葬管理處，事關眾多林園居民的權益，目前圍籬先被認定為違建強制拆除，但還是需要市府、市農會和廠商協調後再行處理。

林園區潭頭里長劉建德說，由於近來有人會偷倒垃圾，承租業者便在周邊設下柵欄，附近道路都封了，里民運動、通行都受阻，近2個月來就接到不少投訴。

業者封路設下柵欄後，另拉起布條，要求里民若要祭祖需要先預約，劉建德直言，示範公墓已經存在幾十年，以前掃墓不用預約，怎麼現在要預約？現在還不是祭祖旺季，若到了清明節前後，要上山祭祖的民眾都受阻怎麼辦，不應該以這種方法阻礙通行，才要求業者拆除。

高雄市殯葬管理處長黃中中指出，林園示範公墓早在縣市合併前就存在，過去民眾掃墓從未遇過道路被封，柵欄是今年才有的，駱駝山占地100多公頃，其中林園示範公墓約數公頃，目前由殯葬處負責管理維護除草，至於外圍墓座是屬於市農會私人墓地。