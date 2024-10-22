擔心「空中鳳城」成蚊子館 高雄議員希望高鐵也到鳳山

高雄鳳山車站（空中鳳城）營運案第一次招標失利，近日又舉辦第二次招商說明會。議員鍾易仲指出，鳳山火車站沒有高鐵、捷運，旅客人流有限，盼納入高鐵南延高雄案及捷運藍線，否則日後恐怕成為蚊子館。交通局、捷運工程局表示，會把地方意見反映上去，藍線路線尚未定案。

交通部鐵道局南工分局本月14日舉辦鳳山車站開發大樓（空中鳯城）整建營運移轉案（促參ROT案）第二次招商說明會，預計12月20日截止收件。台鐵指出，空中鳯城為全台首座擬結合百貨、電影院、青創中心等多元場域之車站商場，吸引7家廠商交流。

議員鍾易仲今天在議會質詢指出，空中鳳城第一次招商失敗，台鐵減租金、延長租約，雖大幅讓利，第二次說明會有興趣廠商仍比上次減半；目前鳳山火車站只有台鐵經過，沒有捷運與高鐵，旅客人流有限，廠商會擔心日後營運，應設法增加鳳山車站的旅客人流量，否則會變蚊子館。

鍾易仲說，高鐵南延案正在評估，經過高雄車站的高雄案看起來機率高，高鐵延伸至鳳山是增加空中鳳城人流的第一步，可以馬上解套，希望把鳳山車站納入高雄案。

交通局長張淑娟回應，上周剛與鐵路局聯繫，目前高鐵南延還在評估中，要進高雄必須要有路網調查與研究；市府也正在蒐集交通部能夠重視的議題，會納入鳳山意見。