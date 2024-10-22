屏東全民運創意藝術裝置迎賓 黃玉霖奇蹟壓線成靈感

全民運動會26日將在屏東縣登場，縣府邀請國內外藝術家創作5組全新藝術裝置，滑輪溜冰選手黃玉霖在亞運奇蹟壓線動作也成創作靈感，除讚頌運動員堅毅態度，也為選手喝采。

全民運即將登場，屏東縣政府今天發布新聞稿表示，結合藝術創意與體育運動，以「光的流動」為靈感，邀請德國、台灣及日本共4組藝術家，於縣立體育館、田徑場、國際滑輪溜冰場、復興公園、萬丹游泳池等5個運動場域，分別創作5組藝術裝置，象徵屏東綻放榮光的運動精神，也透過藝術家分享、工作坊等推廣活動，讓大眾親近公共藝術。

文化處表示，這5組藝術裝置中，有日本知名的國際多媒體藝術家大石曉規所創作的「榮光致勝」，以擅長的可愛風格創作1組4件的立體裝置，在屏東縣立田徑場觀眾席帶來令人驚喜的目光，與全場觀眾一起為場上選手加油。

德國藝術團隊inges idee在縣立體育館的大型地標裝置「時光滑輪」，凸顯屏東縣滑輪溜冰運動的卓越成就，造型童趣十足，時鐘象徵運動員為實現目標而付出的努力及練習時光，兼具美感與實用性；於屏東市復興公園的「籃光悠悠」，藝術家以幽默視角將籃框擬人化，藉由運動結合休憩概念，豐富大眾對藝術與運動之間關聯的想像。

文化處提到，位於潮州國際滑輪溜冰場，由知名設計師Daniel Wong（黃偉豪）創作的「光速競跑」，作品靈感來自屏東滑輪溜冰選手黃玉霖在亞運中的「奇蹟壓線」動作，以此讚頌運動員堅毅不放棄的態度；在萬丹游泳池外綠地，藝術家潘羽祐的作品「熠熠波光」則以水上運動作為主題，搭配活潑色彩和生動造型，讓觀眾感受到夏日親水運動的清涼與愉悅。

文化處表示，為讓全民一起參與這項運動盛會，也邀請11名台灣新銳插畫家加入藝術應援行列，為屏東15家商家繪製專屬小卡，提供民眾免費索取收藏，熱情迎接來自全國各地的選手，在運動場上全力競技之餘，也能體驗在地人文與美食，感受屏東這座城市的豐富與魅力。