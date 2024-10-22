高雄推新媒體行銷管理師證照 助攻數位行銷眉角

高雄市青年局推出「新媒體行銷管理師」證照考試，課程涵蓋數位行銷及短影片等，協助各產業行銷從業者提升品牌形象，即日起至11月1日開放報名，預計12月7日考試。

青年局長張以理透過新聞稿表示，「新媒體行銷管理師」證照考試是為了因應數位潮流趨勢，協助各產業行銷從業者提升品牌形象，在激烈競爭市場中取得優勢。青年局將繼續推動數位行銷相關課程，致力接軌瞬息萬變的產業脈動。

青年局透過「K-TV新媒體人才培育中心」開辦證照考試，設計師尤思瑾和營養師周亦秀曾參與培訓，結訓後，兩人將所學應用於個人創業及品牌經營領域，不僅各自突破產業中的運營瓶頸，更成功扭轉競爭頹勢。

尤思瑾返鄉接手父親果園，她說，台灣小農面臨人力成本高、從業年齡結構失衡，以及欠缺網路行銷概念等困境，導致農產品推廣困難。她將規格受限的荔枝再創產值，並運用餐飲及專業設計，實現100%全果利用，推出荔枝氣泡與雪酪等新品，成功搭上年輕族群的流行話題。

尤思瑾因產品廣告投放效果不佳與品牌曝光不足等問題，參加「新媒體人才培育中心」行銷課程。從講師授課中學習到如何剖析受眾喜好設計貼文，搭配實際案例規劃出廣告投放策略，至此終於能精準打進目標市場，搶攻新客源。

周亦秀任職的健康產業也因品牌同質化嚴重，讓身為自媒體創作者的她深感迷惑。她在課程中了解當紅創作者背後的成功密技，人氣網紅「八婆」建議周亦秀將居家生活點滴帶入頻道，以親切風格拉近受眾距離，明顯提升粉絲黏著度。

青年局表示，今年度「新媒體行銷管理師」證照考試預計12月7日考試；考試科目包含新媒體平台經營、行銷策略、影音企劃、數據分析及法律規範等專業職能。