高雄高爾夫球場關注環境永續 變身鳥語花香生態寶地

創立逾60年的高雄高爾夫球場，歷經大規模植栽，球場景色優美宜人。繼去年「鳥語」主題後，今年與國立屏東科技大學農園生產系合作，經一年種植並調查香花植物，推出以「花香」為主軸的高雄公開賽，展現對環境、生態的永續關注。

高雄高爾夫俱樂部「啟川盃」高爾夫錦標賽剛於20日落幕，今天起至10 月26日第37屆高雄公開賽接續登場，兩大賽事迎來各界高爾夫愛好者，見證球場的蛻變，揭開生態保育與運動文化融合的全新篇章。

位在澄清湖附近的高雄高爾夫俱樂部，長期關注環境保育及水土保持課題，經大規模植栽後，漫步於球場中，迎面而來的是陣陣花香。中華民國高爾夫球場事業協進會草坪管理小組顧問謝清祥教授更說，這處球場的草坪，水土保持功能僅次於森林區，對涵養水源起重要作用。

陳啟川文教基金會董事執行長陳建甫接任高雄高爾夫俱樂部理事長以來，積極在球場植樹、進行文史及鳥類調查，今年推「花香」主題，邀屏科大專業團隊進行一年的調查，發現球場內共栽種16種不同科別、27種香花植物，其中木犀科與芸香科的植物占比最高，是球場主要的香氣來源。