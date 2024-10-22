屏東自來水延管臨鋪路面難行駛 鍾佳濱要求註記避免誤會

屏東縣近年積極爭取提升自來水普及率，今年延管工程經費達10億元，但因管線施工後回填的臨時性路面不平，引發民眾質疑抱怨，立委鍾佳濱今與自來水公司及長治鄉公所實地會勘，要求註記為臨時性路面且標明重新刨鋪修復時間，避免民眾誤會。

屏東縣自來水普及率全國最低，近年來在縣府、鄉鎮市公所與立委鍾佳濱等民代努力下，急起直追，今年自來水公司執行屏東縣17鄉鎮29村里延管工程，許多地方常見道路挖管施工，水公司在埋設管線後，通常鋪設暫時性路面，多數民眾誤以為是長久性路面，各地皆有民眾抱怨路面品質不佳。

長治鄉長吳亮慶說，接獲民眾抱怨，回填長條狀路面難以行駛，且與原先路面的接縫處凹凸不平，不只壓縮機車騎士行駛空間，也增加騎車時的危險，民眾並擔心水公司在工程結束後就放任不理。

自來水公司屏東區管理處副處長李偉立副說，埋設自來水延管及用戶外線接管後會先回填臨時性路面，並會配合路權單位要求加註「臨時性修復路面」字樣，待水壓及管路測試都沒問題後，將依水利署規定重新刨鋪修復路面寬度2.2公尺，如果有交通安全疑慮的路段，將會修復一個車道寬度。

鍾佳濱說，他在幾年前即提出質詢，希望未來其他管路單位能參照辦理，以消除民眾疑慮。