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屏東自來水延管臨鋪路面難行駛 鍾佳濱要求註記避免誤會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今年自來水延管工程經費達10億，但因管線施工後回填的臨時性路面不平，引發民眾質疑抱怨，立委鍾佳濱（右二）今與自來水公司及長治鄉長吳亮慶（右一）實地會勘。圖／鍾佳濱辦公室提供
屏東縣今年自來水延管工程經費達10億，但因管線施工後回填的臨時性路面不平，引發民眾質疑抱怨，立委鍾佳濱（右二）今與自來水公司及長治鄉長吳亮慶（右一）實地會勘。圖／鍾佳濱辦公室提供

屏東縣近年積極爭取提升自來水普及率，今年延管工程經費達10億元，但因管線施工後回填的臨時性路面不平，引發民眾質疑抱怨，立委鍾佳濱今與自來水公司及長治鄉公所實地會勘，要求註記為臨時性路面且標明重新刨鋪修復時間，避免民眾誤會。

屏東縣自來水普及率全國最低，近年來在縣府、鄉鎮市公所與立委鍾佳濱等民代努力下，急起直追，今年自來水公司執行屏東縣17鄉鎮29村里延管工程，許多地方常見道路挖管施工，水公司在埋設管線後，通常鋪設暫時性路面，多數民眾誤以為是長久性路面，各地皆有民眾抱怨路面品質不佳。

長治鄉長吳亮慶說，接獲民眾抱怨，回填長條狀路面難以行駛，且與原先路面的接縫處凹凸不平，不只壓縮機車騎士行駛空間，也增加騎車時的危險，民眾並擔心水公司在工程結束後就放任不理。

自來水公司屏東區管理處副處長李偉立副說，埋設自來水延管及用戶外線接管後會先回填臨時性路面，並會配合路權單位要求加註「臨時性修復路面」字樣，待水壓及管路測試都沒問題後，將依水利署規定重新刨鋪修復路面寬度2.2公尺，如果有交通安全疑慮的路段，將會修復一個車道寬度。

鍾佳濱說，他在幾年前即提出質詢，希望未來其他管路單位能參照辦理，以消除民眾疑慮。

鍾佳濱表示，屏東縣無自來水地區近年逐步申裝自來水，各地延管工程陸續進行中，過渡期間臨時性路面造成民眾不便，若未說明溝通，勢必引發怨言，甚至誤以為偷工減料，他要求自來水公司，即使是暫時行路面仍應注意平整，並每隔一段距離就要註記標明臨時路面，讓用路人了解何時可以刨鋪修復，避免民眾誤以為已鋪設完成。

屏東縣今年自來水延管工程經費達10億，但因管線施工後回填的臨時性路面不平，引發民眾質疑抱怨，立委鍾佳濱（右三）今與自來水公司及長治鄉長吳亮慶（右二）實地會勘。圖／鍾佳濱辦公室提供
屏東縣今年自來水延管工程經費達10億，但因管線施工後回填的臨時性路面不平，引發民眾質疑抱怨，立委鍾佳濱（右三）今與自來水公司及長治鄉長吳亮慶（右二）實地會勘。圖／鍾佳濱辦公室提供
屏東縣今年自來水延管工程經費達10億，因管線施工後回填臨時性路面不平，引發民眾抱怨，水公司表示，埋設自來水延管及用戶外線接管後會先回填臨時性路面，並配合路權單位要求加註「臨時性修復路面」字樣。圖／鍾佳濱辦公室提供
屏東縣今年自來水延管工程經費達10億，因管線施工後回填臨時性路面不平，引發民眾抱怨，水公司表示，埋設自來水延管及用戶外線接管後會先回填臨時性路面，並配合路權單位要求加註「臨時性修復路面」字樣。圖／鍾佳濱辦公室提供

屏東縣 水公司 水利署 鍾佳濱

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