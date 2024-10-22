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高雄汙水接管年增1.5% 水利局推動汙水下水道環境教育

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市水利局在國小辦理汙水下水道環境教育課程，以簡報、動畫影片及有獎徵答的方式，讓學生對污水下水道有正確認知。圖／水利局提供
高市水利局在國小辦理汙水下水道環境教育課程，以簡報、動畫影片及有獎徵答的方式，讓學生對污水下水道有正確認知。圖／水利局提供

高雄市水利局為推廣汙水下水道建設，連續4年與教育局合作，今年已在15所國小辦理汙水下水道環境教育課程，吸引近1000名學生參與，以簡報、動畫影片及有獎徵答的方式，讓學生對汙水下水道有正確認知，成為市府推動環境永續的小尖兵。

水利局指出，高雄市截至今年8月底，汙水用戶接管普及率為50.73%，每年以1%至1.5%的幅度成長。今年持續舉辦15場國小校園汙水下水道的環境教育課程，共有將近1000名學生參加。水利局科長張進二說，希望藉由教育課程傳遞正確水資源利用觀念，「向下紮根」，讓汙水下水道建設的推動更加順利。

水利局說，汙水下水道的建設目的，是為了妥善收集並處理生活中的汙水，以降低海洋、河川的汙染，提升住家生活環境的品質。此外全球氣候變遷、缺水危機越來越嚴重，汙水經過處理過後，成為可再利用的再生水，是水資源穩定供水的生力軍。

水利局自從2020年起與教育局合作，將汙水下水道的基本知識納入小學環境教育課程；今年從9月開始，陸續前往小港、仁武、前鎮、三民等9個行政區15所國小幫師生上課，透過動畫影片，讓「水博士」講解自來水是從哪邊來、廢汙水的來源有哪些、如何走到汙水處理廠的過程。學童認為課程講解簡單明瞭，「上課之後，比較知道要珍惜水資源」。

高市水利局與教育局合作，今年已在15所國小辦理汙水下水道環境教育課程。記者王勇超／　翻攝
高市水利局與教育局合作，今年已在15所國小辦理汙水下水道環境教育課程。記者王勇超／　翻攝

教育局 水利局 水資源

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