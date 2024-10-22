1111光棍節想脫單？大鵬灣單車聯誼男爆滿女仍有名額

1111光棍節將至，為了讓單身男女成功脫單，大鵬灣國家風景區管理處推出「一齊交鵬友－單車漫遊聯誼活動」，邀請單身男女11月9日參加單車漫遊、DIY體驗、夕陽海鮮晚宴等活動。目前男性名額已滿，女性仍有名額，10月30日前可報名。

11月11日俗稱「光棍節」，去年鵬管處推出脫單「單車聯誼」活動大受歡迎，今年再次續辦，邀請28歲以上45歲以下（1979年至1996年生）的單身人士，男女各20人參加。一公告男性名額立即秒殺額滿，女性現仍有名額。

活動包括單車漫遊加互動小遊戲，騎乘大鵬灣自行車道的海之女神、落日灣、鵬村濕地等路段，午餐吃東港在地飯湯，下午有旗魚丸DIY體驗、蚵殼蠟燭DIY，晚餐則是夕陽頂樓海鮮晚宴，非常浪漫。

鵬管處表示，單車漫遊提供電輔車，不用擔心體力問題，可以輕鬆愜意觀賞大鵬灣美景。參加者皆贈送紀念品，為鼓勵女性朋友報名，將加贈紀念版「摺疊墨鏡」，歡迎大家報名，時間至10月30日或額滿為止。